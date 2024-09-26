Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
07:01
Katil İsrail sınırları zorluyor! "Gazze kasabı" şimdi de gözünü Lübnan'a dikti
Gazze Şeridi'ni ilhaka hazırlanan işgalci İsrail şimdi de Lübnan'a yeni sınır dayatıyor. İsrail "Dünya Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayamazsa bunu kendimiz yapacağız" diyor. Kendisi hiçbir uluslararası hukuka ve anlaşmaya uymayan İsrail'in Litani Nehri bahanesiyle Hizbullah'a saldırarak Lübnan sınırları içinde bir tampon bölge hazırlığında olduğu tahmin ediliyor.