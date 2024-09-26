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Haberler Galeri Katil İsrail sınırları zorluyor! "Gazze kasabı" şimdi de gözünü Lübnan'a dikti
Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 07:01

Katil İsrail sınırları zorluyor! "Gazze kasabı" şimdi de gözünü Lübnan'a dikti

Gazze Şeridi'ni ilhaka hazırlanan işgalci İsrail şimdi de Lübnan'a yeni sınır dayatıyor. İsrail "Dünya Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayamazsa bunu kendimiz yapacağız" diyor. Kendisi hiçbir uluslararası hukuka ve anlaşmaya uymayan İsrail'in Litani Nehri bahanesiyle Hizbullah'a saldırarak Lübnan sınırları içinde bir tampon bölge hazırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Katil İsrail sınırları zorluyor! Gazze kasabı şimdi de gözünü Lübnan’a dikti

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamları hafta başından bu yana Lübnan'a da taşımış durumda.

Katil İsrail sınırları zorluyor! Gazze kasabı şimdi de gözünü Lübnan’a dikti

İsrail, Philadelphia Koridoru'nu ele geçirerek Gazze'de 18 yıldır sürdürdüğü ablukasını daha da güçlendirdi.

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Katil İsrail sınırları zorluyor! Gazze kasabı şimdi de gözünü Lübnan’a dikti

İsrail'in ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tamamını sürgün ederek burayı ilhak etmeyi planladığı biliniyor. Aynı İsrail şimdi de Lübnan'a gözünü dikti.

Katil İsrail sınırları zorluyor! Gazze kasabı şimdi de gözünü Lübnan’a dikti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Eğer dünya Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayamazsa bunu kendimiz yapacağız" tehdidinde bulundu.

Katil İsrail sınırları zorluyor! Gazze kasabı şimdi de gözünü Lübnan’a dikti

2006'DAN BERİ SÜRÜYOR

Lübnan toprakları içinde bulunan Litani Nehri konusundaki mesele, 11 Ağustos 2006'ya kadar uzanıyor.

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