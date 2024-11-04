Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de hastaneler dahil önüne gelen her hedefi vuruyor. Siyonist rejimin Gazze'de yürüttüğü soykırımın en acımasız yönlerinden biri sağlık kuruluşlarında yarattığı yıkım oldu. Son 13 ayda İsrail askerleri en az 10 hastaneyi kuşattı ve baskın düzenledi.