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Giriş Tarihi: 04.11.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:13

Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...

Siyonist İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri soykırım uyguluyor. Hamas'ı bahane ederek Filistin'de büyük acılara ve yıkıma neden olan katil İsrail, katliamı sürdürmeye kararlı gözüküyor. İşgalci İsrail ordusu, daha önce hastanelere baskın düzenlemişti ve bu bölgelerde Hamas üyelerinin ve komuta merkezlerinin olduğunu iddia etmişti. Ancak AP'nin haberine göre Tel Aviv bu iddialarına kanıt gösteremedi ve kendini meşru göstermek için yalanlara başvurduğu ortaya çıktı.

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Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de hastaneler dahil önüne gelen her hedefi vuruyor. Siyonist rejimin Gazze'de yürüttüğü soykırımın en acımasız yönlerinden biri sağlık kuruluşlarında yarattığı yıkım oldu. Son 13 ayda İsrail askerleri en az 10 hastaneyi kuşattı ve baskın düzenledi.

Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

AP, geçen yıl sonlarında Gazze'nin kuzeyindeki üç hastaneye düzenlenen baskınları incelemiş ve 34'ten fazla hasta, görgü tanığı, sağlık ve insani yardım çalışanlarının yanı sıra İsrailli yetkililerle görüşmüştü. Bu hastaneler Al Awda, Kemal Advan ve Endonezya Hastaneleri idi.

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Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...

İsrail, her üç baskında da önemli bir Hamas varlığına dair hiç kanıt sunmadı. AP, röportaj yaptığı kişilerin bildirdiği olayları listeleyen bir dosyayı İsrail askeri sözcüsünün ofisine sundu. Ofis, olaylar hakkında yorum yapamayacağını ifade etti.

Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...

MEŞRU NEDENİ OLMAYAN BASKINLAR

İşte, AP'nin araştırmasında öne çıkan noktalar şöyle:

İşgalci İsrail ordusu, Hamas'ın Al Awda Hastanesi'nde bulunduğuna dair hiçbir zaman iddiada bulunmadı. Ona rağmen askerler geçen yıl hastaneyi kuşatma altına alıp baskın düzenledi. AP, ordu sözcüsüne bu operasyona hangi istihbaratın yol açtığını sorduğunda, yanıt alamadı.

Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...

Askerler hastaneyi kuşattıktan sonra personel, İsrail keskin nişancı ateşi nedeniyle bölgeye yaklaşmanın ölümcül olabileceğini aktardı. Üç hastane yöneticisi, doğum yapmak için tesise yürüyen iki hamile kadının 12 Aralık'ta vurulduğunu ve sokakta kan kaybından öldüğünü belirtti.

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