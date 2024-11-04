Giriş Tarihi: 04.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024
17:13
Katil İsrail yalanları ortaya çıkıyor: Hastanelerde tünel olduğunu iddia etmişti! O sorulara cevap veremediler...
Siyonist İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri soykırım uyguluyor. Hamas'ı bahane ederek Filistin'de büyük acılara ve yıkıma neden olan katil İsrail, katliamı sürdürmeye kararlı gözüküyor. İşgalci İsrail ordusu, daha önce hastanelere baskın düzenlemişti ve bu bölgelerde Hamas üyelerinin ve komuta merkezlerinin olduğunu iddia etmişti. Ancak AP'nin haberine göre Tel Aviv bu iddialarına kanıt gösteremedi ve kendini meşru göstermek için yalanlara başvurduğu ortaya çıktı.