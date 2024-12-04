Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 44 bin 502'ye yükseldi. Gazze soykırımına devam eden siyonist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere hayatı zindan etmeye devam ediyor.



