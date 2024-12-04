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Haberler Galeri Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında
Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 06:57

Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında

Gazze soykırımına devam eden İsrail askerleri, Batı Şeria'da ise Türk Hastanesi'ne baskın düzenledi. Çok sayıda doktorun gözaltına alındığı görüldü. Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde de uluslararası hukuku hiçe sayarak onlarca hastaneyi yıktı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği bildirildi.

Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 44 bin 502'ye yükseldi. Gazze soykırımına devam eden siyonist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere hayatı zindan etmeye devam ediyor.

Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında

İşgal askerlerinin dün Tubas Türk Hastanesi'ne baskın düzenlediği görüntüler sosyal ağlara yansıdı. Baskın sırasında çok sayıda doktorun gözaltına alındığı görüldü.

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Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde de uluslararası hukuku hiçe sayarak onlarca hastaneyi yıktı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği bildirildi.

Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında

İSRAİL, GAZZE'DEKİ KEMAL ADVAN HASTANESİNİN AVLUSUNU HEDEF ALDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin avlusunu hedef aldığı saldırıda hastane personelinden 3 kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesini, "Quadcopter" tipi dronlarla bombaladı. Saldırıda hastane personelinden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında

HASTANE BİR GÜNDE 5 KEZ HEDEF ALINDI

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtti. Ebu Safiyye, İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) içleri şarapnel dolu bombalar attığını; hareket eden herkesin hedef alındığını ifade etti.

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