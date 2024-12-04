Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
06:57
Katil İsrail yine uluslararası hukuku hiçe saydı! Türk Hastanesi’ne baskın: Çok sayıda doktor gözaltında
Gazze soykırımına devam eden İsrail askerleri, Batı Şeria'da ise Türk Hastanesi'ne baskın düzenledi. Çok sayıda doktorun gözaltına alındığı görüldü. Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde de uluslararası hukuku hiçe sayarak onlarca hastaneyi yıktı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği bildirildi.