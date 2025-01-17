Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
06:49
Katil İsrail'den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!
Gazze'de 15 aydır soykırım yapan siyonist İsrail, tüm dünyadan yükselen baskılar karşısında ateşkes anlaşmasına mecbur kaldı. Ateşkes kararı, başta Gazze olmak üzere dünyadaki vicdan sahibi tüm insanları sevindirdi Ancak soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkese gölge düşürdü. İsrail'in ateşkes anlaşmasını imzalamayı ertelemesi, hem Gazze halkını hem de dünyayı şoke etti.