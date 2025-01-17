Katil İsrail’den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!

DERDİ KOLTUĞU

Siyonist İsrail rejiminden son anda gelen ateşkesi erteleme kararı gözleri Gazze Kasabı Netanyahu'ya çevirdi. Gazze soykırımından dolayı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu korumak için katliamlara devam etmek istediği biliniyor. Netanyahu hakkında ayrıca ülkesinde de devam eden yolsuzluk davaları bulunuyor. Hamas ile ateşkesi koalisyon kurduğu bakanlar arasında da istemeyen aşırı sağcı isimler bulunuyor. İsrail'de ayrıca rehinelerin geri getirilmesi için aylardır Netanyahu karşıtı gösteriler düzenleniyor. Uluslararası alanda artan baskılar, ülkesindeki gösteriler, koalisyonun dağılma riski ve yolsuzluk davaları nedeniyle Netanyahu koltuğunu kaybetme riski ile de karşı karşıya. Uzmanlara göre yargılanmalardan korkan Netanyahu, başbakanlığı kaybetmemek için katliama devam etmek istiyor.