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Haberler Galeri Katil İsrail'den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 06:49

Katil İsrail'den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!

Gazze'de 15 aydır soykırım yapan siyonist İsrail, tüm dünyadan yükselen baskılar karşısında ateşkes anlaşmasına mecbur kaldı. Ateşkes kararı, başta Gazze olmak üzere dünyadaki vicdan sahibi tüm insanları sevindirdi Ancak soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkese gölge düşürdü. İsrail'in ateşkes anlaşmasını imzalamayı ertelemesi, hem Gazze halkını hem de dünyayı şoke etti.

DIŞ HABERLER
Katil İsrail’den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın sonlanması için önceki gün varılan ateşkese siyonist İsrail gölge düşürdü. 50 bine yakın Filistinli sivilin kanı eline bulaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son anda ateşkesi onaylamayı reddetti. Önceki akşam Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail'in ateşkesi kabul ettiği açıklanmıştı. ABD'nin de onayladığı aşamalı ateşkesi İsrail'in dün sabah oylaması gerekiyordu. Ancak İsrail'den oylamanın ertelendiği haberinin gelmesi dünyayı şoke etti. Tartışmaların ardından, İsrail basını oylamanın bugün yapılacağını öne sürdü.

Katil İsrail’den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!

Dünyadaki vicdan sahibi insanların ateşkes talebi ve ülkelerin artan baskısı ile anlaşmaya mecbur kalan İsrail, Hamas'ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını erteledi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia ederek, "Hamas'ın anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" açıkladı.

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Katil İsrail’den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!

Hamas yönetimi ise tam aksine anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er- Raşak, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı" ifadesini kullandı. Hamas ve İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında arabuluculuk eden Katar, çarşamba akşamı tarafların 19 Ocak'ta başlayacak ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden da tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Katil İsrail’den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!

DERDİ KOLTUĞU

Siyonist İsrail rejiminden son anda gelen ateşkesi erteleme kararı gözleri Gazze Kasabı Netanyahu'ya çevirdi. Gazze soykırımından dolayı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu korumak için katliamlara devam etmek istediği biliniyor. Netanyahu hakkında ayrıca ülkesinde de devam eden yolsuzluk davaları bulunuyor. Hamas ile ateşkesi koalisyon kurduğu bakanlar arasında da istemeyen aşırı sağcı isimler bulunuyor. İsrail'de ayrıca rehinelerin geri getirilmesi için aylardır Netanyahu karşıtı gösteriler düzenleniyor. Uluslararası alanda artan baskılar, ülkesindeki gösteriler, koalisyonun dağılma riski ve yolsuzluk davaları nedeniyle Netanyahu koltuğunu kaybetme riski ile de karşı karşıya. Uzmanlara göre yargılanmalardan korkan Netanyahu, başbakanlığı kaybetmemek için katliama devam etmek istiyor.

Katil İsrail’den ateşkes duyurusu sonrası katliam: Gazzelilerin sevincine siyonist gölgesi!

ÜÇ AŞAMALI ANLAŞMA

15 Ocak Çarşamba akşamı varılan ve İsrail kabinesi tarafından onaylanması halinde 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmanın aşamaları şöyle:

1. 42 GÜNLÜK ATEŞKES: Bu süreçte Hamas elinde rehineleri kademeli olarak serbest bırakacak. İsrail de işgal askerlerini çekmeye başlayacak ve insani yardımların girişine izin verecek. İsrail, Netzarim Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'deki yerleşim alanlarından askerlerini çekmeye başlayacak. İsrail birliklerinin bu aşamada Mısır ile Gazze arasındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmaya devam edeceği bildiriliyor.İsrail rehinelere karşı bine yakın Filistinli tutukluyu iade edecek.

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