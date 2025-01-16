Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacağı açıklandı.