Giriş Tarihi: 16.01.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
20:20
Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!
Katil İsrail'in ateşkes oyunu tutmadı... İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan son açıklamada, "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tamamını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak" ifadeleri kullanılmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı. Netanyahu hükümetinin yarın ateşkesi onaylamak için toplanacağını açıklandı.