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Haberler Galeri Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 20:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 20:20

Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Katil İsrail'in ateşkes oyunu tutmadı... İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan son açıklamada, "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tamamını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak" ifadeleri kullanılmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı. Netanyahu hükümetinin yarın ateşkesi onaylamak için toplanacağını açıklandı.

Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacağı açıklandı.

Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini de içeriyordu.

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Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edildi.

Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Açıklamada, "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tamamını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Katil İsrail’den ateşkes oyunu: Gazze Kasabı Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Hamas ise "Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız." açıklamasını yapmıştı.

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