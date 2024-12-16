Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024
17:21
Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar
Siyonist rejim Gazze'deki halkı katlederken, İsrail sınırları içerisinde yaşayan Filistin kökenli vatandaşları da hukuk dışı uygulamalara tabi tutuyor. İsrail Meclisi (Knesset) geçen hafta Araplara yönelik baskıyı artırmak için yeni yasalara imza attı. Çeşitli kısıtlamalardan fonlara el konulmasına kadar birçok ayrımcı karar kabul edildi.