Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar

Yeni yasa öfkeye ve tepkilere yol açtı. İsrailli bir sivil toplum kuruluşu İsrail Sivil Haklar Derneği, yaptığı açıklamada yeni yasanın "ceza hukukundan ciddi bir sapmaya neden olduğu ve her şeyden önce Araplar için ayrı ve farklı bir uygulama sistemi yarattığı" uyarısında bulundu.