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Haberler Galeri Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar
Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:21

Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar

Siyonist rejim Gazze'deki halkı katlederken, İsrail sınırları içerisinde yaşayan Filistin kökenli vatandaşları da hukuk dışı uygulamalara tabi tutuyor. İsrail Meclisi (Knesset) geçen hafta Araplara yönelik baskıyı artırmak için yeni yasalara imza attı. Çeşitli kısıtlamalardan fonlara el konulmasına kadar birçok ayrımcı karar kabul edildi.

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Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar

İsrail Meclisi (Knesset) geçen hafta, vatandaşlara karşı düzenli bir yasal süreç ve delil olmaksızın kısıtlama emirleri verilmesine olanak tanıyan yeni bir yasayı onayladı.

Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar

ÇEŞİTLİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Yasaya göre polis, mahkemenin onayıyla belirli bir belde veya bölgeye girmeyi yasaklama, ikametgahtan çıkmayı engelleme, belirli kişilerle temasa izin vermeme gibi hareket kısıtlamaları getirebilecek.

Ayrıca yasaya göre devlet, araç kullanma, internet kullanımı ve yurt dışına çıkma konusunda da kısıtlama getirebilecek.

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Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar

AYRIMCI HUKUK SİSTEMİ

İsrailli yetkililere göre yasanın amacı, polisin İsrail'deki Arap toplumunun işlediği suçlarla mücadele etmek için ek araçlar sağlamak.

Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar

Yeni yasa öfkeye ve tepkilere yol açtı. İsrailli bir sivil toplum kuruluşu İsrail Sivil Haklar Derneği, yaptığı açıklamada yeni yasanın "ceza hukukundan ciddi bir sapmaya neden olduğu ve her şeyden önce Araplar için ayrı ve farklı bir uygulama sistemi yarattığı" uyarısında bulundu.

Katil İsrail’den yeni insanlık dışı yaptırımlar: Filistinlilere yönelik ayrımcı yasalar onaylandı! Her alanda susturulacaklar

UCU AÇIK SUÇLU TANIMI

Uzmanlar, "Protestocuların ve muhaliflerin de "suçlu" tanımının belirsiz ve geniş olması nedeniyle kısıtlamalara maruz kalabileceklerini" ifade etti.

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