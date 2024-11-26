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Haberler Galeri Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı
Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:02

Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı

Son dakika haberleri: Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı tutuklama kararı yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak İtalya'nın ev sahipliğinde toplanan G7 ülkeleri, UCM'nin Netanyahu kararına yönelik ortak bir metin üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

AA
Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri konusunda ortak bir tutum benimsemek için çalıştıklarını bildirdi.

Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, ilk gün oturumlarını tamamladı.

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Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ilk gün çalışmalarının ardından basına yaptığı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirdiklerini vurgulayarak, "UCM'nin Netanyahu'ya ilişkin kararı konusunda ortak bir tutum benimsememiz gerektiğini söyledim. Siyasi direktörler, ortak bir tutumu sağlayacak metin üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı

"İSRAİL'E BASKI YAPIN"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Borrell, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkese ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarına değindi.

Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı

İsrail'in ateşkesi reddetmek için bir gerekçesi olmadığına ve teklif edilen öneride İsrail için bütün güvenlik garantileri bulunduğuna dikkat çeken Borrell, "Lübnan'da dökülen kanı durdurmak için teklifi onaylaması için bugün İsrail'e baskı yapalım. Barışı düşünmeye başlayalım" dedi. Lübnan'da yaşananları dile getiren Borrell, "Beyrut her gece şiddeti bombardımana maruz kalıyor" ifadesini kullandı.

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