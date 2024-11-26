Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı

İsrail'in ateşkesi reddetmek için bir gerekçesi olmadığına ve teklif edilen öneride İsrail için bütün güvenlik garantileri bulunduğuna dikkat çeken Borrell, "Lübnan'da dökülen kanı durdurmak için teklifi onaylaması için bugün İsrail'e baskı yapalım. Barışı düşünmeye başlayalım" dedi. Lübnan'da yaşananları dile getiren Borrell, "Beyrut her gece şiddeti bombardımana maruz kalıyor" ifadesini kullandı.