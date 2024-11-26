Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
13:02
Katil Netanyahu için harekete geçtiler! G7’den ortak İsrail çağrısı
Son dakika haberleri: Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı tutuklama kararı yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak İtalya'nın ev sahipliğinde toplanan G7 ülkeleri, UCM'nin Netanyahu kararına yönelik ortak bir metin üzerinde çalıştıklarını duyurdu.