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Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:51

Katil Netanyahu iyice sıkıştı: Yakın çevresi yargılanıyor! Yeni rapor ortalığı karıştırdı

Son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi ülkesinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Yakın bir zamanda yolsuzluk suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan İsrailli lider, kendi yakın çevresindeki birkaç kişinin de farklı bir davadan yargılanması nedeniyle iyice sıkışmış durumda. Üstüne üstüne yayınlanan yeni bir rapor, Netanyahu'yu daha da zor bir duruma sokuyor.

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Katil Netanyahu iyice sıkıştı: Yakın çevresi yargılanıyor! Yeni rapor ortalığı karıştırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başı uzun süredir dertte. Kendi yolsuzluk davası bir yandan sürerken, yakın zamanda yakın çevresinden bazı isimler gizli verileri sızdırmak suçundan tutuklandı. Ayrıca ortaya çıkan yeni bir rapor işleri iyice karıştırdı.

Katil Netanyahu iyice sıkıştı: Yakın çevresi yargılanıyor! Yeni rapor ortalığı karıştırdı

YAKIN ÇEVRESİ YARGILANIYOR

Netanyahu'nun eski sözcüsü Feldstein, Gazze'de bir ateşkes-rehine anlaşmasına karşı kamuoyunu manipüle etmek amacıyla bir İsrail ordusu astsubayı ile birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veri tabanından çalınan belgeyi sızdırmakla suçlanıyor.

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Katil Netanyahu iyice sıkıştı: Yakın çevresi yargılanıyor! Yeni rapor ortalığı karıştırdı

Feldstein, perşembe günü devlete zarar verme amacıyla gizli bilgileri sızdırmakla suçlandı. Bu suçlama müebbet hapis cezası ile sonuçlanabilir. Ayrıca gizli bilgileri yasadışı olarak bulundurmak ve adaleti engellemekle de suçlandı.

Katil Netanyahu iyice sıkıştı: Yakın çevresi yargılanıyor! Yeni rapor ortalığı karıştırdı

Kimliği açıklanmayan ikinci sanık, yedi yıl hapis cezası gerektiren gizli bilgi aktarımı, hırsızlık ve adaleti engelleme suçlarından yargılanıyor. Her İkisi de üç haftadan uzun süredir tutuklu ve belli süredir hukuki danışmanlığa erişimleri yok.

Katil Netanyahu iyice sıkıştı: Yakın çevresi yargılanıyor! Yeni rapor ortalığı karıştırdı

BAŞBAKAN ÜLKE KURUMLARIYLA ÇATIŞMA HALİNDE

Netanyahu, eski sözcüsü Eli Feldstein'ın, Başbakanlık Ofisi'ndeki diğer yetkililerin de katılımıyla gizli bir askeri belgenin çalınıp Alman gazetesi Bild'e sızdırılmasıyla ilgili soruşturmaya yönelik bugüne kadarki en sert eleştirisini dile getirdi. Ayrıca tutuklamaları yapan İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'i (Şabak) kınadı.

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