Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
10:51
Katil Netanyahu iyice sıkıştı: Yakın çevresi yargılanıyor! Yeni rapor ortalığı karıştırdı
Son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi ülkesinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Yakın bir zamanda yolsuzluk suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan İsrailli lider, kendi yakın çevresindeki birkaç kişinin de farklı bir davadan yargılanması nedeniyle iyice sıkışmış durumda. Üstüne üstüne yayınlanan yeni bir rapor, Netanyahu'yu daha da zor bir duruma sokuyor.