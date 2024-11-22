Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
10:10
Katil Netanyahu sessizliğini bozdu! O kararı uygulayan ülkelere tehdit: Hiçbir şey beni durduramaz!
Son dakika haberleri: Gazze'de katliama ara vermeyen İsrail hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar dünya gündemine damga vurdu. UCM, dün yaptığı açıklamada "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha kanıtlayan karar tarihe geçerken Netanyahu'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.