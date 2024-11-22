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Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:10

Katil Netanyahu sessizliğini bozdu! O kararı uygulayan ülkelere tehdit: Hiçbir şey beni durduramaz!

Son dakika haberleri: Gazze'de katliama ara vermeyen İsrail hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar dünya gündemine damga vurdu. UCM, dün yaptığı açıklamada "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha kanıtlayan karar tarihe geçerken Netanyahu'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

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Katil Netanyahu sessizliğini bozdu! O kararı uygulayan ülkelere tehdit: Hiçbir şey beni durduramaz!

Son dakika haberleri: Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan, Filistin halkına açık açık soykırım politikası uygulayan İsrail'e uluslararası tepki büyüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığı duyuruldu. Mahkeme, ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetti.

Katil Netanyahu sessizliğini bozdu! O kararı uygulayan ülkelere tehdit: Hiçbir şey beni durduramaz!

Karar sayısız ülke tarafından desteklenirken konuyla ilgili sessizliğini bozan Netanyahu tehditler savurdu. Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama emrini tanımayacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdiği kararı tanımayacaklarını belirtti.

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Katil Netanyahu sessizliğini bozdu! O kararı uygulayan ülkelere tehdit: Hiçbir şey beni durduramaz!

Netanyahu, yaptığı açıklamada, UCM'nin taraflı olduğunu söyleyerek, kendisi ve Gallant'a hayali suçlar yönelttiğini iddia etti. Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.

Katil Netanyahu sessizliğini bozdu! O kararı uygulayan ülkelere tehdit: Hiçbir şey beni durduramaz!

"KARA BİR GÜN"

Netanyahu, hakkında tutuklama emri çıkarılmasını "kara bir gün" olarak nitelendirerek, "Bu, tek bir amacı olan antisemitik bir önlemdir" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazzelileri aç bırakmadığını iddia eden Netanyahu, "İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak" dedi.

Katil Netanyahu sessizliğini bozdu! O kararı uygulayan ülkelere tehdit: Hiçbir şey beni durduramaz!

"HİÇBİR ŞEY BENİ ENGELLEMEYECEK!"

ABD başta olmak üzere karara karşı çıkanları takdir eden Netanyahu, kararı uygulayacağını açıklayan ülkeleri üstü kapalı şekilde tehdit ederek, ABD başta olmak üzere kendisine destek verenlerin mahkeme ve onunla işbirliği yapacak olanlar için ciddi sonuçları olacağını açıkça ortaya koyduğunu iddia etti. Netanyahu, "İsrail karşıtı hiçbir çirkin karar ülkemizi savunmaya devam etmemizi ve beni engelleyemeyecek. Baskılara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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