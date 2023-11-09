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Haberler Galeri Katil Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
Giriş Tarihi: 09.11.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 06:36

Katil Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Bir aydır Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak Lahey'de yargılanma korkusu sardı. Yalanlarla dünyayı kandırmaya çalışıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren Batı yöntem değiştirdi. İşgalciler ve destekçileri ahlaki, taktik ve stratejik cephelerde ağır darbe aldı. İsrail ve suç ortağı ABD ile Avrupa, soykırım suçlarını perdelemek için yerle bir olan imajlarını kurtarma derdine düştüler.

Katil Netanyahu’nun son çırpınışları! Gazze’deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
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Katil Netanyahu’nun son çırpınışları! Gazze’deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Avrupalı devletler de katliamlara göz yummakla kalmayarak İsrail'e adeta dışarıdan kalkan oluyor.

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Katil Netanyahu’nun son çırpınışları! Gazze’deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

KARA PROPAGANDA PEŞİNDELER

Ancak işgalciler ve destekçileri 3 cephede ağır darbe almaya başladı. Katledilen bebeklerin görüntüleri dünya genelinde milyonları ayağa kaldırdı.

Katil Netanyahu’nun son çırpınışları! Gazze’deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

İsrail ordusu havadan tüm saldırılarına rağmen karadan beklenen başarıyı gösteremiyor. Batı blokunun karşısına Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke çıkmaya başladı.

Katil Netanyahu’nun son çırpınışları! Gazze’deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Ahlaki, taktik ve stratejik olarak 3 cephede başarısızlığa gömülen İsrail, ABD ve Avrupa şimdilerde büyük bir kara propaganda başlattılar. Tek dertleri küresel çapta çöken imajlarını düzeltmek.

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