Giriş Tarihi: 16.11.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024
06:36
Katil siyoniste uluslararası baskı artıyor! BM raporu: İsrail soykırım yapıyor
Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluşun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulunması sonuç vermeye başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaştaki faaliyetlerinin soykırım olduğunu belirten yeni bir rapor yayınladı. Ekim 2023-Temmuz 2024 döneminde yapılan incelemelere dayanan raporda, Gazze'deki kitlesel sivil kayıplar ve Filistinlilere "kasıtlı" olarak dayatılan koşullar sebebiyle İsrail'in eylemlerinin soykırım tanımına uyduğu belirtildi.