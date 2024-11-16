Katil siyoniste uluslararası baskı artıyor! BM raporu: İsrail soykırım yapıyor

Bu girişimin küresel çaptaki önemini vurgulayan Falk, mahkemenin halklar adına adalet arayışında önemli bir girişim olduğunu belirterek doğrudan insanlığa hitap eden organ olmayı amaçladığını bildirdi. Falk, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği desteğin bölgedeki sorunları daha da derinleştirdiğini vurgulayarak "Bu ülkeler, İsrail'in yaptıklarını sınırlamaktan bahsetmiş olsalar da anlamlı bir kısıtlama getirmediler" ifadesini kullandı. Falk, bu durumun, BM'nin Filistin'e barış ve istikrar sağlama çabalarını da olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

