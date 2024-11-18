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Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:22

Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?

İsrail'de Netanyahu'nun da soruşturmaya dahil olduğu bir mahkeme büyük ses getirdi. Tel Aviv'in üst düzey bir danışmanı, Hamas'ı kamuoyu nezdinde suçlu çıkarmak ve Netanyahu'nun savaş yanlısı tutumunu aklamak için ülkenin gizli belgelerini basına sızdırdı. Ancak Siyonistlerin planı tutmadı. Kısa sürede bir soruşturma başlatıldı ve mahkeme olayın arka planını ortaya çıkardı. Olay, İsrail'de farklı devlet kurumlarını birbirine düşürdü. İsrail ordusu ve iç güvenlik servisi Şin Bet büyük zarar gördü.

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Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Eli Feldstein eylül ayında Almanya'nın Bild gazetesine son derece gizli bir askeri istihbarat belgesini sızdırmıştı. Olay sonrası, İsrail'de mahkeme soruşturma başlattı.

Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?

FELDSTEİN'İN GÖRÜNÜRDEKİ AMACI

Sızdırılan belgelerde, Hamas'ın altı rehineyi öldürdüğü bilgisi yer alıyordu. Feldstein'in bilgileri sızdırmadaki görünür amacı savaşın uzamasından ve rehinelerin serbest bırakılmamasından Hamas'ı sorumlu tutmaktı. Ancak planı istediği gibi gitmedi.

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Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?

SIR PERDESİ KALKTI

Rishon Lezion Sulh Ceza Mahkemesi, gizli bilgileri sızdırmanın ardındaki gerçek amacı tespit etti ve pazar günü bunu açıkladı. Mahkeme, Feldstein'in planının ardında Netanyahu'ya yönelik kamuoyu baskısını ve eleştirileri hafifletmek olduğunu ortaya koydu.

Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?

ŞEYTANİ PLAN

Mahkemenin açıkladığı detaylara göre, olayın başlıca şüphelilerden biri olan Eli Feldstein, belgeyi Bild'e sızdırdı. Böylelikle Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli rehinelerin akıbeti konusunda kamuoyundaki söylemi değiştirmeyi, rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerindeki çıkmazdan grubun lideri Yahya Sinvar'ı sorumlu tutmayı ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden protestoların Hamas'ın ekmeğine yağ sürdüğünü ima etmek istedi.

Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?

Ortaya çıkan bu bilgilerle birlikte Feldstein, Netanyahu'nun savaşın uzamasından sorumlu tutulmaması için elinden geleni yaptığı ve kamuoyunu kandırmak için siyasi oyunlara giriştiği ortaya çıkıyor.

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