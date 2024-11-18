Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?

SIR PERDESİ KALKTI

Rishon Lezion Sulh Ceza Mahkemesi, gizli bilgileri sızdırmanın ardındaki gerçek amacı tespit etti ve pazar günü bunu açıkladı. Mahkeme, Feldstein'in planının ardında Netanyahu'ya yönelik kamuoyu baskısını ve eleştirileri hafifletmek olduğunu ortaya koydu.