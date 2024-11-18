Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024
10:22
Katiller birbirine düştü: İsrail’de ortalığı karıştıran mahkeme! Netanyahu’yu aklamak için ne yapmışlar?
İsrail'de Netanyahu'nun da soruşturmaya dahil olduğu bir mahkeme büyük ses getirdi. Tel Aviv'in üst düzey bir danışmanı, Hamas'ı kamuoyu nezdinde suçlu çıkarmak ve Netanyahu'nun savaş yanlısı tutumunu aklamak için ülkenin gizli belgelerini basına sızdırdı. Ancak Siyonistlerin planı tutmadı. Kısa sürede bir soruşturma başlatıldı ve mahkeme olayın arka planını ortaya çıkardı. Olay, İsrail'de farklı devlet kurumlarını birbirine düşürdü. İsrail ordusu ve iç güvenlik servisi Şin Bet büyük zarar gördü.