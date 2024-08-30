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Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:23

Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!

Son dakika haberleri: İsrail'in yeni işgal hattı olan, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'nu ele geçirmesinin ardından ateşkes görüşmeleri suya düştü. Yeni bir felaket olarak görülen Philadelphi Koridoru'nun işgaliyle ilgili İsrail Kabinesi'nden yeni bir karar çıktı. İsrail kabinesi, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı.

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Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!

İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine ilişkin çizilen haritaları Güvenlik Kabinesine sunduğu belirtildi.

Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!

KATİLLER ONAY VERDİ

Yapılan oylamada, Güvenlik Kabinesinin 10 üyesinden 8'inin İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinin devam etmesinden yana oy kullanmasıyla önerinin kabul edildiği ifade edildi. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın öneriye hayır oyu verdiği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise toplantıya katılmadığı kaydedildi.

Toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koridordaki işgalin devam etmesinin "gerekliliğini" savunduğu aktarıldı.

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Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!

Netanyahu'nun ayrıca bu adımın İsrail ile Hamas arasında "esir takasını zora sokmayacağı" aksine olası bir mutabakatı "daha da mümkün hale getireceği" iddiasında bulunduğu belirtildi.

Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin İsrail ordusunca Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesine yönelik hazırladığı ve Güvenlik Kabinesine sunduğu haritaları ABD'nin "onayladığını" iddia ettiği ifade edildi.

Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!

Öte yandan İsrail basını, bu kararı "Philadelphi yeni Refah olacak" başlıklarıyla servis etti. İsrail güçlerinin yerle bir ettiği Refah'ın ardından gözünü diktiği Philadelphi Koridoru'nun benzer şekilde yok edileceği yorumlarına yer verildi.

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