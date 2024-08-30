Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
10:23
Katiller kabinesi onayı verdi! İsrail basını duyurdu: Yok etmeye ant içtiler!
Son dakika haberleri: İsrail'in yeni işgal hattı olan, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'nu ele geçirmesinin ardından ateşkes görüşmeleri suya düştü. Yeni bir felaket olarak görülen Philadelphi Koridoru'nun işgaliyle ilgili İsrail Kabinesi'nden yeni bir karar çıktı. İsrail kabinesi, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı.