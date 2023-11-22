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Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 10:43

Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze soykırımında son dakika gelişmesi yaşandı. İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. Katiller ordusunun başındaki isim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu anlaşmanın İsrail'e savaşa devam etmek için hazırlanma imkanı tanıyacağını söyledi. Uluslararası ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, işlediği soykırım nedeniyle giderek daha yalnız kalırken katliamın ortaklarından ABD'den u dönüşü geldi. İlk günden bu yana soykırıma açık destek veren, sivil katliamının "normal" olduğunu savunan ABD medyası, kirli iş birliğinden sıyrılmak için harekete geçti. ABD medyasının suçu İsrail'e atarak işin içinden kurtulma çabası pes dedirtti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

İsrail'in yürüttüğü Gazze katliamında flaş gelişme yaşandı. Rehine takası konusunda anlaşan İsrail ve Hamas, karşılıklı olarak anlaşma şartlarını yerine getireceğini açıkladı. Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu anlaşmanın İsrail'e savaşa devam etmek için hazırlanma imkanı tanıyacağını söyledi.

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Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

KATLİAMIN ORTAĞI ABD'DEN U DÖNÜŞÜ

Katil İsrail, tüm tepkilere rağmen soykırıma devam edeceklerini açık açık ilan ederken dünya çapında İsrail'e karşı yükselen sesler giderek arttı. Kadın, çocuk, bebek demeden katliama devam eden, sivil yerleşimlerin yanı sıra hastaneleri hedef aldı. Hamas bahanesiyle savaş suçu işleyerek defalarca hastaneleri hedef alan İsrail, yükselen tepkilerin ardından giderek yalnızlaştı.

Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

Son gelişmelerin ardından katliamın ilk günden bu yana en büyük destekçisi olan ABD'den akılalmaz açıklamalar geldi. İlk günden bu yana katiller ordusunu fonlamak da dahil olmak üzere her türlü desteği veren ABD, yaşanan gelişmelerin ardından söylemlerini değiştirmeye başladı.

Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

"BİZ SİVİLLERİ KORUMAYA ÇALIŞTIK" İDDİASI

Politico'da yayınlanan bir makalede, Biden yönetiminin sözde Gazzeli sivilleri koruma çabalarının "görünmeyen yüzü" anlatıldı. "ABD saldırıları önlemek için İsrail'e yardım gruplarının konumlarıyla ilgili verileri gönderdi" başlıklı makalede akılalmaz ifadeleri kullanıldı.

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