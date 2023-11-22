Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

Son gelişmelerin ardından katliamın ilk günden bu yana en büyük destekçisi olan ABD'den akılalmaz açıklamalar geldi. İlk günden bu yana katiller ordusunu fonlamak da dahil olmak üzere her türlü desteği veren ABD, yaşanan gelişmelerin ardından söylemlerini değiştirmeye başladı.