Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze soykırımında son dakika gelişmesi yaşandı. İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. Katiller ordusunun başındaki isim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu anlaşmanın İsrail'e savaşa devam etmek için hazırlanma imkanı tanıyacağını söyledi. Uluslararası ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, işlediği soykırım nedeniyle giderek daha yalnız kalırken katliamın ortaklarından ABD'den u dönüşü geldi. İlk günden bu yana soykırıma açık destek veren, sivil katliamının "normal" olduğunu savunan ABD medyası, kirli iş birliğinden sıyrılmak için harekete geçti. ABD medyasının suçu İsrail'e atarak işin içinden kurtulma çabası pes dedirtti.