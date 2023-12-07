Giriş Tarihi: 07.12.2023 12:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
12:34
Katliam sponsoru ABD bildiğiniz gibi: Gazze'deki çürümüş bebek bedenleri için bunları söyledi...
İsrail'in Gazze'de sivil katliamı yapmasına en büyük desteği veren ABD'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenine ulaşılmasını, "savaş suçu" yerine "trajik bir olay" diye nitelendirdi.