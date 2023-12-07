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Giriş Tarihi: 07.12.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 12:34

Katliam sponsoru ABD bildiğiniz gibi: Gazze'deki çürümüş bebek bedenleri için bunları söyledi...

İsrail'in Gazze'de sivil katliamı yapmasına en büyük desteği veren ABD'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenine ulaşılmasını, "savaş suçu" yerine "trajik bir olay" diye nitelendirdi.

AA
Katliam sponsoru ABD bildiğiniz gibi: Gazze’deki çürümüş bebek bedenleri için bunları söyledi...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Katliam sponsoru ABD bildiğiniz gibi: Gazze’deki çürümüş bebek bedenleri için bunları söyledi...

Toplantıda bir gazeteci Miller'a, söz konusu olayı hatırlatarak, "Bu olduysa bu savaş suçu mudur?" diye sordu.

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Katliam sponsoru ABD bildiğiniz gibi: Gazze’deki çürümüş bebek bedenleri için bunları söyledi...

Sözcü Miller ise soruya, "Bunun bir trajedi olduğunu söyleyeceğim. Bu bebekler için bir trajedi. Aileleri için bir trajedi. Filistin halkı için bir trajedi ve tüm dünya için bir trajedi." yanıtını verdi.

Katliam sponsoru ABD bildiğiniz gibi: Gazze’deki çürümüş bebek bedenleri için bunları söyledi...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok fazla çocuk ve bebek dahil birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Miller, İsrail'e sivil kayıpları en aza indirmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Katliam sponsoru ABD bildiğiniz gibi: Gazze’deki çürümüş bebek bedenleri için bunları söyledi...

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Bunun üzerine gazeteci, özel bir olaydan bahsettiğini belirterek, "Ben bunun bir savaş suçu olup olmadığını soruyorum." dedi.

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