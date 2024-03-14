Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:07
‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!
Galler Prensesi Kate Middleton, 80 gündür kayıp. Kraliyet Ailesi'ne resmen dahil olduğu 13 yıldan bu yana hiçbir zaman kameralardan kaçmayan, sessiz kalmayan ve sonuna dek Kraliyet'in yanında durduğunu gösteren Kate Middleton'ın yokluğu artık komplo teorileriyle sınırlı değil. Yasak aşk iddiaları artık halkın yeni gerçeklere "alıştırılması" olarak görülüyor. Kate'in akıbetiyle ilgili yeni bir iddia da hem İngiliz hem de ABD gündeminde yeri aldı. İşte Kate krizindeki tüm gelişmeler…