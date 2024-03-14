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Haberler Galeri ‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:07

‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!

Galler Prensesi Kate Middleton, 80 gündür kayıp. Kraliyet Ailesi'ne resmen dahil olduğu 13 yıldan bu yana hiçbir zaman kameralardan kaçmayan, sessiz kalmayan ve sonuna dek Kraliyet'in yanında durduğunu gösteren Kate Middleton'ın yokluğu artık komplo teorileriyle sınırlı değil. Yasak aşk iddiaları artık halkın yeni gerçeklere "alıştırılması" olarak görülüyor. Kate'in akıbetiyle ilgili yeni bir iddia da hem İngiliz hem de ABD gündeminde yeri aldı. İşte Kate krizindeki tüm gelişmeler…

CANSU KÜFELİ
‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!

İngiliz Kraliyet Ailesi Prensesi Kate Middleton'ın kaybolması, artık sadece dedikodu olmaktan çıktı. Uzun yıllardır Kraliyet Ailesi'nin sevilen bir mensubu olan, hiçbir önemli olay veya skandal sonrası kameralardan kaçmayan ve 13 yıldır sessiz kaldığı hiç görülmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 80 gündür kayıp.

‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!

Ortalarda gözükmemesinin ilk günlerinde hakkında komplo teorileri ortaya atılsa da, İngiliz basını da dahil olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu, bu durumun geçici olduğu ve okuyucuya "renkli" içerik sunmak için söylentileri yaydıkları konusunda hemfikirdi.

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‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!

SEVİLEN GELİNE NE OLDU?

Bu nedenle Galler Prensesi ile ilgili ortaya atılan iddialar da bir o kadar inandırıcılıktan uzaktı. Kate'in öldüğü veya öldürüldüğü, eşi Prens William tarafından dövüldüğü gibi iddialar oldukça konuşulsa da altından daha büyük ve gerçek bir krizin patlak vereceği tahmin edilemiyordu.

‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!

Eltisi Meghan Markle gibi aile içinde "çıkıntılık" yapmayan, Kraliyet Ailesi'nin "hayırlı gelini" Kate Middleton, büyük krizlerde bile Kraliyet tarafında dimdik durmuştu. Kate, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın tüm aileyi suçlayarak ünvanlarını ve ülkelerini terk etmesinin sonrasında bile kendisiyle ilgili iddialara gülerek yanıt vermişti.

‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!

ARTIK GÖZDE DEĞİL

Ailenin kara koyunları ilan edilen Harry ve Meghan'ın tersine, Kraliçe Elizabeth'in hüküm sürdüğü dönemde Kraliyet'te mevcut olduğu söylenen ayrımcılık, kötü muamele ve baskı söylentilerine karşı her zaman aileye destek veren Kate'in, 3 taht varisinin annesi olmasıyla da aile içinde büyük sevgi ve saygı gördüğü düşünülüyordu.

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