‘Kayıp Prenses’ gizeminin tüm detayları: Kate Middleton’a ne yaptılar? İşin altından yasak aşktan fazlası çıktı!

SEVİLEN GELİNE NE OLDU?

Bu nedenle Galler Prensesi ile ilgili ortaya atılan iddialar da bir o kadar inandırıcılıktan uzaktı. Kate'in öldüğü veya öldürüldüğü, eşi Prens William tarafından dövüldüğü gibi iddialar oldukça konuşulsa da altından daha büyük ve gerçek bir krizin patlak vereceği tahmin edilemiyordu.