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hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 16:57
Kim Jong Un hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

lideri Kim Jon Un'un sınıf arkadaşı 2010 yılında makarnası soğuk gelince öyle bir şey yaptı ki...

Kim Jong Un hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin efsane lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı. İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri…

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Kim Jong Un hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.

Kim Jong Un hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.

Kim Jong Un hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

En büyük oğlan öldürüldü

En büyük oğlan olan Kim Jong-nam, 2001'e kadar babanın yerine gelecek en büyük çocuk olarak görülüyordu. Ancak 2001'de bir hata yaptı, sahte pasaportla gittiği Tokyo'daki Disneyland'i ziyaret ederken yakalandı.

Kim Jong Un hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

Sonra Macao'da yaşamaya başlayan büyük oğlan, ülkenin rejimini, hafifçe eleştirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Malezya'da öldürüldü.

Kim Jong Un hakkında bilinmeyenler.! Makarna soğuk gelince...

"SADECE EN KÜÇÜK OĞLAN LİDER OLABİLİR"

Üçüncü eşten olan iki erkek çocuktan büyüğü olan Kim Jong-chol 2015'te Londra'da bir Eric Clapton konserinde görüldü. Hakkında pek bir şey bilinmiyordu.

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