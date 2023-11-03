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Haberler Galeri Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…
Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:55

Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…

Dünya, 21. Yüzyıl'ın en büyük vahşetine tanıklık etti. İsrail, Gazze'ye 27 günden bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce çocuğu katletti. ABD ve Avrupalı ülkeler, yapılan bu zulme 'dur' bile demedi! ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ise yaptığı paylaşımla İsrail'e verdiği desteği ilan etti. Cadılar Bayramı'nda çocuklarına giydirdiği kıyafetler, Gazze'de bombardımanda yaralanan ve hayatını kaybeden yavrulara benzetildi. Vicdanları yaralayan o paylaşımına tepkiler dinmedi: En kötüsünü yaşa!

Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…

Gazze… 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı 45 kilometrekarelik bir alandı… Akdeniz'e kıyısı olan bu bölge, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliamı yaşadı.

Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…

9 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda, 9 binden fazla sivil hayattan koparıldı. Yaşanılan bir saldırı değil açık açık katliamdı, soykırımdı… Ancak tüm dünya, yaşanan bu vahşete gözlerini kapadı. İsrail'in çocukları bebekleri öldürmesine kimse sesini çıkarmadı.

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Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…

Dünyaca ünlü markalardan, ünlü isimlere kadar herkes katil İsrail'den yana taraf aldı. Onlardan birisi de Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'dı…

Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…

KİM KARDASHİAN'DAN İĞRENÇ PAYLAŞIM

Dört çocuğu olan Kim Kardashian, Gazze'de bebeklerin öldürülmesine sessiz kaldı. Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da vicdansızlığını ve İsrail'e verdiği desteği kanıtladı.

Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…

Vahşice öldürülen çocuklara dair sessiz kalan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımıyla tepki aldı.

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