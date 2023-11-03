Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:55

Kim Kardashian’dan iğrenç paylaşım! İsrail zulmüne uğrayan Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti…

Dünya, 21. Yüzyıl'ın en büyük vahşetine tanıklık etti. İsrail, Gazze'ye 27 günden bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce çocuğu katletti. ABD ve Avrupalı ülkeler, yapılan bu zulme 'dur' bile demedi! ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ise yaptığı paylaşımla İsrail'e verdiği desteği ilan etti. Cadılar Bayramı'nda çocuklarına giydirdiği kıyafetler, Gazze'de bombardımanda yaralanan ve hayatını kaybeden yavrulara benzetildi. Vicdanları yaralayan o paylaşımına tepkiler dinmedi: En kötüsünü yaşa!