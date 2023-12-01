Kimin terörist kimin insan olduğu görüldü! Dünyaya ateşkes dersi

2- SEVİNÇ GÖZYAŞLARI ACIDAN DEĞERLİ

Dünya 48 gün boyunca İsrail'in katliamlarında ölenlerin yakınlarının acı görüntülerini izledi. Morgda evladının cansız bedeni başında ağlayan anne-babalar, en sevdiklerini toplu mezarlara defnedenlerin gözyaşları. Kanlar içinde hastaneye getirilen çocukların çektikleri tarifsiz acı.... Yürekleri dağlayan bu görüntüler belki katil için değerliydi ama serbest bırakılan esirlerin ailelerine kavuştuklarında düktükleri sevinç gözyaşları tüm dünyanın ortak değeri oldu. 24 Kasım'dan bu yana 73 İsrailli ve 210 Filistinli serbest bırakıldı.

3- KARARTMA VİCDANLI YÜREKLERİ DURDURAMAZ

Siyonist İsrail rejimi ve destekçilerinin Gazze'deki zulmü karartma ve yalanlarla üstünü örtbas etme çabası sonuç vermedi. Vicdanlı yürekler meydanlarda haykırdı, kendi hükümetlerine baskı yaptı. Kendi halkı tarafından bile istenmeyen adam ilan edilen İsrail Başbakanı Netanyahu köşeye sıkıştı. Ateşkes ve esir takası geldi. İnsani yardımlar Gazze'ye girdi. Bölgedeki büyük yıkıma sansür de ortadan kalktı.