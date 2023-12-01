Kimin terörist kimin insan olduğu görüldü! Dünyaya ateşkes dersi

Siyonist İsrail rejimi 48 gün boyunca Gazze'de insanlık suçu işlerken, bölgeden her gün yüzlerce yaralı ve ceset görüntüleri geldi. 'İsrail teröre karşı savaşıyor' kılıfı giydirilerek dünyanın gözü önünde katliamlar yapıldı. Bugün 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aşan Filistinli şehitler toplu mezarlara anaların babaların gözyaşlarıyla gömüldü. 800 bini hâlâ Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere 1.5 milyon Filistinli yerlerinden edildi, sürgüne yollandı. Dünya bu vahşet sonrası 6 gündür Gazze'de ateşkesin getirdiği rahatlamayı yaşıyor. Herkesin beklentisi ise geçici ateşkeslerin barışın kapısını aralaması. Ateşkes süresince İsrail'in kan banyosundan arınan dünya, Gazze'de yaşanan zulümle ilgili gerçekleri de daha yakından görme ve anlama fırsatı buldu. 1- KATLİAM YAPARAK BİR HALK YOK EDİLEMEZ 2- SEVİNÇ GÖZYAŞLARI ACIDAN DEĞERLİ 4- KİMİN TERÖRİST KİMİN İNSAN OLDUĞU GÖRÜLDÜ 5- UMUT VARSA İNSANLIK VAR