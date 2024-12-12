Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…

HAPLARIN ÜRETİLDİĞİ EN BÜYÜK TESİS ORTAYA ÇIKTI

Videoda, deponun zemininde uyuşturucu yapımında kullanılan ekipmanlar ve hap yığınları yer aldı. Görüntüleri kayda alan kişi, söz konusu deponun, "captagon haplarının üretildiği en büyük tesislerden biri" olduğunu söyledi.

Görüntüler, Esad'in ortakları ve akrabaları tarafından kurulan milyarlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu endüstrisinin yeniden gündeme gelmesine vesile oldu.