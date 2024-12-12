Giriş Tarihi: 12.12.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024
15:47
Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…
Suriye'de devrilen Esad rejiminin her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Daha önceleri Baas rejiminin "captagon" adlı uyuşturucu madde ticaretinde yer aldığı ve bundan milyar dolarlık kazanç elde ettiği öne sürülmüştü. Şimdi ise ülkenin başkenti Şam'da bir askeri karargah deposunda bulunan yasa dışı haplar iddiaların birer kanıtı niteliğinde oldu.