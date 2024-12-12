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Haberler Galeri Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…
Giriş Tarihi: 12.12.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:47

Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…

Suriye'de devrilen Esad rejiminin her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Daha önceleri Baas rejiminin "captagon" adlı uyuşturucu madde ticaretinde yer aldığı ve bundan milyar dolarlık kazanç elde ettiği öne sürülmüştü. Şimdi ise ülkenin başkenti Şam'da bir askeri karargah deposunda bulunan yasa dışı haplar iddiaların birer kanıtı niteliğinde oldu.

AA
Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…

Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alan görüntülerde, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunduğu belirtilen ve Esad'in kardeşi Mahir tarafından komuta edildiği söylenen bir askeri karargah deposunda bağımlılık yapan captagon dolu çok sayıda kutunun bulunduğu iddia edildi.

Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…

HAPLARIN ÜRETİLDİĞİ EN BÜYÜK TESİS ORTAYA ÇIKTI

Videoda, deponun zemininde uyuşturucu yapımında kullanılan ekipmanlar ve hap yığınları yer aldı. Görüntüleri kayda alan kişi, söz konusu deponun, "captagon haplarının üretildiği en büyük tesislerden biri" olduğunu söyledi.

Görüntüler, Esad'in ortakları ve akrabaları tarafından kurulan milyarlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu endüstrisinin yeniden gündeme gelmesine vesile oldu.

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Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…

REJİMİNİN YASA DIŞI UYUŞTURUCU TİCARETİ

1960'larda Almanya'da narkolepsi, depresyon ve dikkat eksikliği bozukluğunu tedavi etmek üzere üretilen bir ilaçken, 1986'da çoğu ülkede yasaklanan captagon, Bulgar suç çetelerince 1990'larda Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde üretilmeye başlandı.

Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…

Esad döneminde ülkeyi "narko devlet"e çeviren bu yasa dışı uyuşturucu, uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan rejimin başlıca gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Kirli çark yeniden gündeme geldi: Milyarca dolarlık captagon kaçakçılığı! Esad rejimi maddi destek sağlıyordu…

EKONOMİYİ DÜZELTMEK İÇİN KULLANDILAR

Suriye'de 2011'deki gelişmeler ile Lübnan'daki siyasi ve ekonomik düzenin çöküşü, captagon ticaretinin bölgede yayılmasına yol açtı. İç savaş ve uluslararası yaptırımların ortasında nakit sıkıntısı çeken rejim uyuşturucunun üretimi artırdı.

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