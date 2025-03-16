Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü

TRUMP İRAN'I TEHDİT ETTİ

Trump ayrıca Husilerin başlıca destekçisi olan İran'ı, gruba desteğini derhal durdurması gerektiği konusunda uyardı ve İran'ın ABD'yi tehdit etmesi halinde, "Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz buna karşı nazik olmayacağız!" sözlerini kullandı.