Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
12:18
Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Yemen'deki Husilere yönelik büyük bir harekat başlatıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıkarken, Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi gerilimi tırmandıracak bilgiler paylaştı. Buna göre, Kızıldeniz'deki operasyonların haftalarca sürmesi bekleniyor. Öte yandan, yaşanan hadiseler üzerine grubun en büyük destekçisi İran, Washington'a sert tepki gösterdi.