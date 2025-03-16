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Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:18

Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Yemen'deki Husilere yönelik büyük bir harekat başlatıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıkarken, Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi gerilimi tırmandıracak bilgiler paylaştı. Buna göre, Kızıldeniz'deki operasyonların haftalarca sürmesi bekleniyor. Öte yandan, yaşanan hadiseler üzerine grubun en büyük destekçisi İran, Washington'a sert tepki gösterdi.

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Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere cumartesi günü geniş çaplı askeri saldırı başlattı.

Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÖYLE DUYURDU

Trump, Husileri vurma emrini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Trump açıklamasında, "Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak" ifadelerini kullanarak Husileri tehdit etti.

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Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü

TRUMP İRAN'I TEHDİT ETTİ

Trump ayrıca Husilerin başlıca destekçisi olan İran'ı, gruba desteğini derhal durdurması gerektiği konusunda uyardı ve İran'ın ABD'yi tehdit etmesi halinde, "Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz buna karşı nazik olmayacağız!" sözlerini kullandı.

Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü

SALDIRILARIN HAFTALARCA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Husilere yönelik saldırı, Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri operasyonunu temsil ediyor.

Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, saldırıların haftalarca sürebileceğini bildirdi.

Kızıldeniz’de savaş çanları: Haftalarca sürecek saldırılar bekleniyor! İlk harekatta 31 kişi öldü

HAREKAT NEDENİYLE 31 KİŞİ ÖLDÜ

Trump'ın verdiği harekat talimatı sonrasında saldırıların hedefi olan Husiler sessizliğini bozdu. Husilerin siyasi bürosu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.