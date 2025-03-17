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Haberler Galeri Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:24

Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın emriyle Kızıldeniz'deki Husilere yönelik saldırıların başlamasıyla bölgede gerilim tırmandı. Harekat sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Geri adım atmayan Yemenli grup, ABD ordusuna ait savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü, misilleme adımının yeni bir Washington operasyonunu engellediğini bildirdi.

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Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

Kızıldeniz'de savaş çanları çalmaya devam ediyor. ABD ordusu tarafından Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın emriyle Yemen'deki Husilere saldırı başlatılmıştı. ABD ordusu düzenlediği ilk harekatta 53 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

KIZILDENİZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Washington, yaptığı açıklamalarla saldırıların süreceğinin sinyalini verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu belirtti. Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

HUSİLER GERİ ADIM ATMADI

Husiler de gerilimi tırmandıracak benzer açıklamalarda bulundu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

Gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydeden Husi, bu saldırının, askeri yeteneklerini baltalama hedefine ulaşamayacağını iddia etti.

Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktardı.