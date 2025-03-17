Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

KIZILDENİZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Washington, yaptığı açıklamalarla saldırıların süreceğinin sinyalini verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu belirtti. Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.