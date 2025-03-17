Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
10:24
Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı
Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın emriyle Kızıldeniz'deki Husilere yönelik saldırıların başlamasıyla bölgede gerilim tırmandı. Harekat sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Geri adım atmayan Yemenli grup, ABD ordusuna ait savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü, misilleme adımının yeni bir Washington operasyonunu engellediğini bildirdi.