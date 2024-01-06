KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

HUKUKİ DAYANAĞI YOK



Sözleşmelerle bazı kişilerin gayrimenkul aldığı bilgimize sunuldu. Bir KKTC vatandaşı, dilediği kadar mal-mülk alabilir.O alıyor, ama bir sözleşme yapıyor ve başka birinin adına onları tutuyor. Bunlar hukuki dayanağı olan işlemler değil, dolayısıyla o mal da o yabancılara ait değildir. Çünkü tapuda kaydı yapılmamıştır.Ama hoş değildir. Çünkü neticede bir sözleşme var, yapılan bir iş var. Hükümet bunları gözden geçiriyor. Cumhurbaşkanı olarak takip ediyorum.



