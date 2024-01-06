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Haberler Galeri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok
Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 07:51

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail vatandaşlarının KKTC'den gayrimenkul edindiğine yönelik iddialar ve Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri vasıtasıyla İsrail'e destek sağlanması başta olmak üzere KKTC politikalarına ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtladı. Tatar, ülke vatandaşları üzerinden sözleşmeyle yabancılara yapılan satışların tapuda kayıtlı olmadığını ve hukuki dayanağının bulunmadığını söyledi. Tarım arazilerine inşaat yapılmaması yönünde çalışmaları olduğunu vurgulayan Tatar, "İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğuna bağlı olarak limitler getirilebilir" dedi.

BETÜL USTA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail vatandaşlarının edindikleri gayrimenkul lerin hukuki dayanağının bulunmadığını söyledi. Tatar, "İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğuna bağlı olarak limitler getirilebilir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

Devletimiz Türkiye ile istişare içinde. Rakamlara bakıyoruz, gerekli tedbirler de alınacaktır. Yasalarımıza göre bir yabancı KKTC'den mülk alabilmesi için ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçmelidir.Türkiye ile de istişare edilir. Ondan sonra Bakanlar Kurulu karar verir.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

İNŞAATLARA SINIRLAMA GELEBİLİR

Özellikle Ukrayna savaşından sonra Kıbrıs'a gelip taşınmaz alan çok sayıda insan var. Bunlar KKTC'nin ilgili makamlarının bilgisi dahilindedir. Bir yoğunluk oldu ve bunlar izleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

Kıbrıs Türkü ata geleneği olarak toprağına her zaman sahip çıkmıştır.Tarımsal arazilere inşaatların yapılmaması yönünde çalışmalarımız var. Özellikle İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğu oldu.Belli bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak sınırlamalar getirilebilir.İçişleri Bakanlığımız ve Türkiye ile iştişare halinde çalışıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Sözleşmelerle bazı kişilerin gayrimenkul aldığı bilgimize sunuldu. Bir KKTC vatandaşı, dilediği kadar mal-mülk alabilir.O alıyor, ama bir sözleşme yapıyor ve başka birinin adına onları tutuyor. Bunlar hukuki dayanağı olan işlemler değil, dolayısıyla o mal da o yabancılara ait değildir. Çünkü tapuda kaydı yapılmamıştır.Ama hoş değildir. Çünkü neticede bir sözleşme var, yapılan bir iş var. Hükümet bunları gözden geçiriyor. Cumhurbaşkanı olarak takip ediyorum.

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