KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Siyonist işgale geçit yok

Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
07:51
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail vatandaşlarının KKTC'den gayrimenkul edindiğine yönelik iddialar ve Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri vasıtasıyla İsrail'e destek sağlanması başta olmak üzere KKTC politikalarına ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtladı. Tatar, ülke vatandaşları üzerinden sözleşmeyle yabancılara yapılan satışların tapuda kayıtlı olmadığını ve hukuki dayanağının bulunmadığını söyledi. Tarım arazilerine inşaat yapılmaması yönünde çalışmaları olduğunu vurgulayan Tatar, "İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğuna bağlı olarak limitler getirilebilir" dedi.