Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KKTC'deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:44

KKTC'deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Ada'daki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını ortadan kaldırmaya yönelik tarihi bir karara imza attı. Geçtiğimiz hafta adadaki İrsen Küçük Ortaokulu öğrencisi bir kız çocuğunun başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

YUSUF ÖZDEMİR
KKTC’deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle KKTC'deki ortaokullarda isteyen öğrenciler "bone" ve "bandana" ile okula gidebilecek. Değişikliğe ilişkin SABAH'a konuşan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun." dedi.

KKTC’deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım

BAŞÖRTÜLÜ KIZ ÖĞRENCİ OKULA ALINMADI

Geçtiğimiz hafta KKTC'deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, okula başörtülü geldi. Okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almadı ve İlahiyat Koleji'ne gitmesi istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KKTC’deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım

BAKANLIK GÜNDEME GETİRDİ

Başörtülü öğrencinin eğitim hakkının engellenmesi üzerine konu, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşındı. KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarda devam eden başörtüsü sorununu çözmek için ortaokullarda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete teklif etti.

KKTC’deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen teklif ile "GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (50/1989, 41/1994, 26/1997, 81/2007, 12/2009 Sayılı Yasalar) ve MESLEK TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI 69/89, 40/1994, 27/1997, 13/2009 Sayılı Yasalar" kapsamında değişiklik yapıldı.

KKTC’deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yapılan değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar, KKTC'deki tüm ortaokullarda bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Alınan kararla öğrencilerin kılık kıyafet düzeninin, Bakanlık tarafından düzenlenen ve okullara gönderilen genelgelerle belirlendiği vurgulandı. Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, bone ve bandana ile başlarını örtebilecekleri belirtildi.