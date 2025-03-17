KKTC’deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Yapılan değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar, KKTC'deki tüm ortaokullarda bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Alınan kararla öğrencilerin kılık kıyafet düzeninin, Bakanlık tarafından düzenlenen ve okullara gönderilen genelgelerle belirlendiği vurgulandı. Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, bone ve bandana ile başlarını örtebilecekleri belirtildi.