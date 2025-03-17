Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
06:44
KKTC'deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak tarihi adım
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Ada'daki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını ortadan kaldırmaya yönelik tarihi bir karara imza attı. Geçtiğimiz hafta adadaki İrsen Küçük Ortaokulu öğrencisi bir kız çocuğunun başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gitti.