Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!

ŞİDDET GÖRDÜ, FELÇ GEÇİRDİ, ESTETİK YAPTIRDI...

Ne var ki bu açıklama, Middleton için yaşanan merakı gidermedi. Aylar boyunca yüzü görülmeyen Kate'in öldüğü ve yerine dublörünün geçtiği, felç geçirdiği, William'dan şiddet gördüğü için yüzünün kötü durumda olduğu ve estetik operasyonlarını saklamak için yüzünü göstermediğine ilişkin sayısız komplo teorisi ortaya atıldı.