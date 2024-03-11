Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
12:33
Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!
Haftalardır gözlerden uzak olan ve resmi açıklamayla ameliyat olduğu ve dinlenme döneminde olduğu belirtilen Galler Prensesi Kate Middleton hakkındaki iddialar tartışma yaratmaya sürdürüyor. Kraliyet'in "her şey yolunda" amacıyla servis ettiği, Middleton'ın çocuklarıyla birlikte gösteren fotoğraf, uluslararası ajanslar tarafından apar topar yayından kaldırıldı.