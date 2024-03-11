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Haberler Galeri Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:33

Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!

Haftalardır gözlerden uzak olan ve resmi açıklamayla ameliyat olduğu ve dinlenme döneminde olduğu belirtilen Galler Prensesi Kate Middleton hakkındaki iddialar tartışma yaratmaya sürdürüyor. Kraliyet'in "her şey yolunda" amacıyla servis ettiği, Middleton'ın çocuklarıyla birlikte gösteren fotoğraf, uluslararası ajanslar tarafından apar topar yayından kaldırıldı.

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Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Önce Harry ve Meghan'ın saraydan ayrılması, ardından Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in ölümü, Kral Charles'ın kanser olması derken sıra tahtın ilk varisi Prens William ve ailesine geldi. Prens William'ın eşi Kate Middleton aylardır ortalarda görünmüyordu.

Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!

Hakkında çok sayıda teori ortaya atılan Kate Middleton'ın, başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.

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Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!

ORTADAN KAYBOLDU

Kensington Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Galler Prensesi'nin planlı karın ameliyatı olduğu ve mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar Kraliyet'teki görevlerine dönmesinin mümkün görünmediği bilgisi paylaşılmıştı.

Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!

Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ne için tedavi gördüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı ancak durumunun kanserle bir ilişkisinin olmadığı belirtilmişti.

Komplo teorileri doğru mu çıktı? Prenses Kate Middleton’ın fotoğrafını apar topar geri çektiler!

ŞİDDET GÖRDÜ, FELÇ GEÇİRDİ, ESTETİK YAPTIRDI...

Ne var ki bu açıklama, Middleton için yaşanan merakı gidermedi. Aylar boyunca yüzü görülmeyen Kate'in öldüğü ve yerine dublörünün geçtiği, felç geçirdiği, William'dan şiddet gördüğü için yüzünün kötü durumda olduğu ve estetik operasyonlarını saklamak için yüzünü göstermediğine ilişkin sayısız komplo teorisi ortaya atıldı.

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