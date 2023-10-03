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Haberler Galeri Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün'
Giriş Tarihi: 03.10.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:04

Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün'

ABD'de yaşanan bir olay, herkesin tüylerini diken diken etti. Mutlu gözüken bir geniş ailenin nasıl dramlarla kaplı olduğunu insanın yüzüne takat gibi vuran bu olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen konu hakkında hala tartışmalar dönüyor, yaşananları ilk defa okuyanları dün yaşanmış gibi derinden etkiliyor. Cinayeti işleyen Cinnamon'un itirafları herkesi şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor.

ULAŞ AYDOĞAN
Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün’

Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan cinayetler sıklıkla hepimizin tüylerini diken diken ediyor. California'da yaşanan bu olaysa, küçük bir çocuğu manipülasyon taktikleriyle bir katile dönüştüren babayı konu ediyor.

Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün’

Cinnamon Brown, ABD'nin California eyaletinde bulunan Orange bölgesinde babası, üvey annesi ve üvey kardeşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürmekteydi. 36 yaşındaki baba David Brown, yüksek gelirli bir bilgisayar mühendisiyken, 23 yaşındaki eşi Linda ile Krystal adında bir kızları oldu.

David'in daha önce bir evliliği bulunmaktaydı. Bu evlilikten Cinnamon adında 14 yaşında bir kızı vardı. Aynı zamanda 23 yaşındaki anne Linda'nın küçük kız kardeşi Pattiie Bailey de onlarla birlikte yaşıyordu.

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Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün’

Birlikte yaşadıkları dönem boyunca baba David, kızı Cinnamon ile Patti'yi karısı Linda'ya karşı doldurmaya başladı. Kızları paranoyaklığa iten David, eşi Linda'nın iki kızı öldürme planları yaptığını söyleyip durdu. David ise pasif bir adamdı ve Linda'yı öldürecek gücü kendinde bulamıyordu. Sürekli kızı Cinnamon'a, "Beni seviyorsan bunu benim için yaparsın" laflarıyla manipüle ediyordu. Özellikle Türkiye'de zamanında çok duyduğumuz "senin yaşın küçük, sen öldürsen seni hapse atmazlar" yalanıyla kızı kandırdı.

Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün’

17 yaşındaki Patti Bailey'in de ablasının ölmesini istemesinin kendince sebepleri vardı. Ablası Linda, aşık olduğu David ile evlenmesinin önündeki en büyük engeldi. Patti'nin çocukluğu ise alkolik bir anne ve kendisini istismar eden bir abiyle geçmişti. Patti, henüz 11 yaşındayken Linda'nın kurduğu ailesinin yanına giderek burada David'e aşık oldu.

Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün’

David de Patti'ye cinsel istismar uygularken, abisinin eski davranışları sebebiyle bu istismarı kendi içinde meşrulaştırıyordu.

Tüm bunlar yaşanırken David gizlice 23 yaşındaki karısının hayat sigortasıyla ilgilenmeye başlamıştı. Karısının ölmesi halinde 850 bin dolara yakın para alacaktı.

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