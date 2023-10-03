Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün’

Cinnamon Brown, ABD'nin California eyaletinde bulunan Orange bölgesinde babası, üvey annesi ve üvey kardeşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürmekteydi. 36 yaşındaki baba David Brown, yüksek gelirli bir bilgisayar mühendisiyken, 23 yaşındaki eşi Linda ile Krystal adında bir kızları oldu.

David'in daha önce bir evliliği bulunmaktaydı. Bu evlilikten Cinnamon adında 14 yaşında bir kızı vardı. Aynı zamanda 23 yaşındaki anne Linda'nın küçük kız kardeşi Pattiie Bailey de onlarla birlikte yaşıyordu.