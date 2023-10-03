Giriş Tarihi: 03.10.2023 15:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:04
Korkunç cinayetin ayrıntıları dehşete düşürdü! ‘Eğer beni seviyorsan onu öldürürsün'
ABD'de yaşanan bir olay, herkesin tüylerini diken diken etti. Mutlu gözüken bir geniş ailenin nasıl dramlarla kaplı olduğunu insanın yüzüne takat gibi vuran bu olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen konu hakkında hala tartışmalar dönüyor, yaşananları ilk defa okuyanları dün yaşanmış gibi derinden etkiliyor. Cinayeti işleyen Cinnamon'un itirafları herkesi şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor.