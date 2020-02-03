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Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

Bundan aylar önce hiçbirimiz için bir anlam ifade etmeyen Koronavirüs kelimesi şu anda dünyanın bir numaralı gündemi olmuş durumda. Ölümcül virüs nedeniyle dünyayı adeta korku ve endişe sardı. Koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Son gelen bilgilere göre durdurulumayan virüs nedeniyle ölenlerin sayısı çok ciddi sayılara ulaştı. 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Virüsten etkilenenlerden durumu şüpheli olanların sayısı 21 bin 558'e, müşahedeye alınanların sayısı 152 bin 700'e çıktı. İşte Koronavirüs hakkında ajanslara düşen son bilgiler!

Giriş Tarihi: 03.02.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 07:13
Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi.

Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361'e yükseldi.

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Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e yükseldi.

Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

Virüs bulaştığı şüpheli olan kişilerin sayısı 21 bin 558'e ulaşırken, müşahade altına alınan kişi sayısı 152 bin 700'e çıktı.

Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

ana karası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 8, Tayvan'da ise 10'a yükseldi.

Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

24 SAATTE 57 CAN KAYBI

Ülkede koronavirüs salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti. Eyaletin başkenti Vuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.

Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang'da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui'de 408, Ciangşi'de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246'ya yükseldi.

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