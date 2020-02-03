Koronavirüs SARS'ı geçti! Son gelen bilgiler korkunç!

Bundan aylar önce hiçbirimiz için bir anlam ifade etmeyen Koronavirüs kelimesi şu anda dünyanın bir numaralı gündemi olmuş durumda. Ölümcül virüs nedeniyle dünyayı adeta korku ve endişe sardı. Koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Son gelen bilgilere göre durdurulumayan virüs nedeniyle ölenlerin sayısı çok ciddi sayılara ulaştı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Virüsten etkilenenlerden durumu şüpheli olanların sayısı 21 bin 558'e, müşahedeye alınanların sayısı 152 bin 700'e çıktı. İşte Koronavirüs hakkında ajanslara düşen son bilgiler!