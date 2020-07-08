Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

EN ÜNLÜSÜ ST. EDWARD'IN TACI
Kraliyet mücevherlerinin en ünlü eşyasının ise som altından yapılmış, 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı oldu ifade edildi. Tacın, 1661'de Charles II'nin taç giyme töreni için yapıldığı kaydedildi. Çoğunlukla resmi taç giyme törenlerinde hükümdar tarafından giyilen taç, 1953'teki taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth tarafından giyildi. Hükümdarın taç giymesini gerektiren resmi görevler için İmparatorluk Devlet Tacı kullanıldığı için Kraliçe Elizabeth'in o zamandan beri tacı giymediği belirtildi.
İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...