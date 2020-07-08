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Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri taktıkları takılar, giydikleri kıyafetler ile gündemden düşmüyor.Kraliyet ailesi üyeleri görünüşleri ile tüm dikkatleri üstlerine çekmeyi başarıyorlar. Özellikle , ve 'ın takıları ve taçları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İngiliz medyası kraliyet ailesinin mücevherlerinin değerini açıkladı. saray mücevherlerinden, cübbelere, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşyadan oluşan kraliyet mücevherlerin değeri...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:54
Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

Kraliye Elizabeth, veKate Middleton, taktıkları takılar gündemden düşmezken, İngiliz medyası kraliyet ailesine ait mücevherlerin değerini açıkladı. Saray mücevherlerinden, cübbelere, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşyadan oluşan kraliyet mücevherlerin değeri dudak uçuklatıyor. İşte kraliyet ailesinin mücevherleri...

Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin taktıkları takılar gündemden düşmüyor. İngiliz medyası, saray mücevherlerinden, cübbelere, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşyadan oluşan kraliyet mücevherlerin değerini paylaştı. İngiliz medyası, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşya ve 2 bin 758 değerli taş içeren kraliyet mücevherlerinin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu yazdı.

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Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

Satılma şansının neredeyse olmadığı mücevher koleksiyonuna fiyat biçmenin zor olduğu ifade eden İngiliz medyası, dünyanın en büyük biçimli elması da olan Cullinan I'i de içeren 23 bin 758 değerli taş içerdiğini kaydetti. Koleksiyona en son eklenen mücevherin ise 1953'te taç giyme töreninde 'e sunulan bir dizi 22 karat altın bilezik oldu.

Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

EN ÜNLÜSÜ ST. EDWARD'IN TACI

Kraliyet mücevherlerinin en ünlü eşyasının ise som altından yapılmış, 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı oldu ifade edildi. Tacın, 1661'de Charles II'nin taç giyme töreni için yapıldığı kaydedildi. Çoğunlukla resmi taç giyme törenlerinde hükümdar tarafından giyilen taç, 1953'teki taç giyme töreninde tarafından giyildi. Hükümdarın taç giymesini gerektiren resmi görevler için İmparatorluk Devlet Tacı kullanıldığı için Kraliçe Elizabeth'in o zamandan beri tacı giymediği belirtildi.

İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir davete katılan Middleton, tüm gözleri üzerine çevirmeyi başarmıştı. Middleton, Prenses Diana ile ikonikleşen Lover's Knot tacıyla ilgi odağı olmuştu.

Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

Bu taç, 1981 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından Diana'ya düğün hediyesi olarak verilmiş. İlk olaraksa 1913 yılında Kraliçe Mary tarafından takılmış.

Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri dudak uçuklattı! İşte Kraliyet ailesinin mücevherleri...

Middleton zaman zaman, İngiltere tahtında en uzun kalan isim olmayı başarmış Kraliçe II. Elizabeth'e ait mücevherlerle de karşımıza çıkıyor. Middleton'ın 2011 yılında, düğün günü taktığı "Halo" adını taşıyan taç, 1936 yılında yapılmış ve Cartier imzası taşıyor.

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