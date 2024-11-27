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Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:11

Lübnan ile ateşkes yürürlükte! Eve dönüş başladı: İsrail’den yeni uyarı gecikmedi

Son dakika haberleri: İsrail ile Lübnan arasında beklenen ateşkes sağlandı. Günlerdir an meselesi olarak görülen anlaşma, Türkiye saati ile 05.00'te yürürlüğe girdi. ABD tarafından duyurulan anlaşma sonrası bölgede büyük hareketlilik başladı. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılar evlerine dönerken İsrail kanadından uyarılar yayınlandı. İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri…

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Lübnan ile ateşkes yürürlükte! Eve dönüş başladı: İsrail’den yeni uyarı gecikmedi

Son dakika haberleri: İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girdi.

Çatışmaları sona erdirmesi umulan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkeste beklenen an geldi. ABD başkanı Joe Biden'ın kamuoyuna duyurduğu ateşkes antlaşması, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin de onay vermesinin ardından yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) resmen yürürlüğe girdi.

Lübnan ile ateşkes yürürlükte! Eve dönüş başladı: İsrail’den yeni uyarı gecikmedi

Antlaşmaya göre, İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecek. Hizbullah ve Lübnan'daki diğer silahlı gruplar da İsrail'e karşı herhangi bir saldırıda bulunmayacak.

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Lübnan ile ateşkes yürürlükte! Eve dönüş başladı: İsrail’den yeni uyarı gecikmedi

İSRAİL'E 60 GÜN SÜRE

Lübnan'da her türlü silah satışı, tedariki ve üretimi Lübnan hükümetinin denetimi altında olacak. Ruhsatsız her türlü altyapı tesisi veya askeri bölge yok edilecek ve yasa dışı silahlara el konulacak. Lübnan, kendi güvenlik güçlerini üzerinde anlaşılan güvenlik planı doğrultusunda sınır hattı boyunca konuşlandıracak. İsrail ise kendi güçlerini 60 gün içinde kademeli olarak Mavi Hat'ın ötesine çekecek.

Lübnan ile ateşkes yürürlükte! Eve dönüş başladı: İsrail’den yeni uyarı gecikmedi

ABD MÜZAKERELERİ TEŞVİK EDECEK

Lübnan'ın resmi güvenlik güçleri ülkede silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek grup olacak. ABD, İsrail ile Lübnan arasında tanınmış kara sınırları oluşturulması için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. İsrail ve Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek. İsrail ile Lübnan arasındaki taahhütlerin uygulanması ve denetimi için ortak bir komite oluşturulacak.

Lübnan ile ateşkes yürürlükte! Eve dönüş başladı: İsrail’den yeni uyarı gecikmedi

SON ANA KADAR SALDIRDI

İsrail ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşması yürürlüğe girene kadar başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

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