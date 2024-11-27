Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
10:11
Lübnan ile ateşkes yürürlükte! Eve dönüş başladı: İsrail’den yeni uyarı gecikmedi
Son dakika haberleri: İsrail ile Lübnan arasında beklenen ateşkes sağlandı. Günlerdir an meselesi olarak görülen anlaşma, Türkiye saati ile 05.00'te yürürlüğe girdi. ABD tarafından duyurulan anlaşma sonrası bölgede büyük hareketlilik başladı. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılar evlerine dönerken İsrail kanadından uyarılar yayınlandı. İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri…