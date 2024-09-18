Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Lübnan'da İsrail'den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı
Giriş Tarihi: 18.09.2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:10

Lübnan'da İsrail'den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı

Dünyanın gözü iki gündür Lübnan'da. İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ikinci siber saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah kaynakları, karargahtaki el telsizlerinin infilak ettiğini açıkladı. Saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı.Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Hizbullah mensuplarının taşıdığı anlaşılan Japonya merkezli ICOM marka cihazların durumunu gündeme getirdi.

Lübnan’da İsrail’den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı

Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Hizbullah mensuplarının taşıdığı anlaşılan Japonya merkezli ICOM marka cihazların durumunu gündeme getirdi.

Lübnan’da İsrail’den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı

Lübnan'da çok sayıda telsizin aynı anda infilak etmesinin ardından, sosyal medyaya bu patlamalarda hasar gördüğü bildirilen ICOM marka cihazlara ait görüntüler paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lübnan’da İsrail’den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı

FİRMA AÇIKLAMA YAPMADI

Japonya merkezli ICOM Inc. şirketi ise henüz patlamalara ilişkin açıklama yapmadı.

Lübnan’da İsrail’den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı

Şirket tarafından üretilen ICOM telsizleri, dünya çapında geniş bir kullanıcı yelpazesine sahip ve çeşitli alanlarda iletişim amacıyla kullanılıyor.

Lübnan’da İsrail’den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı

Amatör radyo operatörleri için tasarlanmış çok yüksek frekans aralığında çalışan IC-82 modeli, plastik maddeden oluşuyor ve 1650mAh pil kapasitesine sahip.

SON DAKİKA