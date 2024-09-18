Giriş Tarihi: 18.09.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
21:10
Lübnan'da İsrail'den üst üste siber saldırılar! Patlatılan telsizler Japon menşeili çıktı
Dünyanın gözü iki gündür Lübnan'da. İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ikinci siber saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah kaynakları, karargahtaki el telsizlerinin infilak ettiğini açıkladı. Saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı.Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Hizbullah mensuplarının taşıdığı anlaşılan Japonya merkezli ICOM marka cihazların durumunu gündeme getirdi.