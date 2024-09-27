Lübnan’da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber’de

BİRÇOK BİNA BOMBALANDI

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesini bombardıman çemberine aldığı aktarılan açıklamada, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binanın bombalandığı ifade edildi.

Dahiye bölgesine çok sayıdaki ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.