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Haberler Galeri Lübnan'da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber'de
Giriş Tarihi: 27.09.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:00

Lübnan'da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber'de

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırılarda çok sayıda binanın yıkıldığı belirtilirken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını belirtti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi. A Haber, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan tarihi bir yayın yaparak olay yerinden ilk görüntüleri izleyicileriyle buluşturdu.

Lübnan’da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber’de

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

Lübnan’da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber’de

BİRÇOK BİNA BOMBALANDI

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesini bombardıman çemberine aldığı aktarılan açıklamada, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binanın bombalandığı ifade edildi.

Dahiye bölgesine çok sayıdaki ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

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Lübnan’da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber’de

HİZBULLAH ANA KARARGAHI HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

Lübnan’da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber’de

Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.

Lübnan’da patlama noktasından tarihi yayın! Olay yeri görüntüleri ilk kez A Haber’de

2 ÖLÜ, 76 YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

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