Patlama noktasından tarihi yayın!
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırılarda çok sayıda binanın yıkıldığı belirtilirken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını belirtti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi. A Haber, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan tarihi bir yayın yaparak İsrail’in vurduğu Hizbullah karargahını görüntüledi.
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