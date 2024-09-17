Giriş Tarihi: 17.09.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
23:19
Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...
İsrail her geçen gün katliamlarını yeni bir boyuta taşıyor. Son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dijital teröre imza atan İsrail, çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Çağrı cihazlarının patlatarak gerçekleştirilen saldırının nasıl düzenlediği sorusu ise merak konusu oldu. Saldırıya ilişkin dikkat çeken bir MOSSAD iddiası öne çıktı.