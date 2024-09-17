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Haberler Galeri Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...
Giriş Tarihi: 17.09.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:19

Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...

İsrail her geçen gün katliamlarını yeni bir boyuta taşıyor. Son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dijital teröre imza atan İsrail, çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Çağrı cihazlarının patlatarak gerçekleştirilen saldırının nasıl düzenlediği sorusu ise merak konusu oldu. Saldırıya ilişkin dikkat çeken bir MOSSAD iddiası öne çıktı.

AA
Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...

Sky News Arabia'nın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, MOSSAD'ın "Hizbullah'ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği" iddiasına yer verildi.

Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...

Haberde, MOSSAD'ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü.

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Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.

Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Dikkat çeken MOSSAD iddiası: 5 ay önce...

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

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