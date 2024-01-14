Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
13:25
Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?
Dünya gündemi, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılmaya devam ediyor. Yüzyılın en geniş insan ticareti, fuhuş ve pedofili zinciri olarak kabul edilen Epstein davası, uluslararası çapta bu ağa dahil olan isimler nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Pedofili ağına dahil olanlar arasında sayısız siyasetçi, oyuncu, müzisyen, bilim insanı bulunurken Siyonist lobi bağları da deşifre oldu. Suç zincirine dahil olan ABD Başkanlarından İsrailli siyasetçilere kadar önde gelen birçok ismin ifşasının ardından bu kirli ağın bağlantıları merak konusu oldu. İşte madde madde Epstein davasının gerçekleri…