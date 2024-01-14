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Haberler Galeri Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 13:25

Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?

Dünya gündemi, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılmaya devam ediyor. Yüzyılın en geniş insan ticareti, fuhuş ve pedofili zinciri olarak kabul edilen Epstein davası, uluslararası çapta bu ağa dahil olan isimler nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Pedofili ağına dahil olanlar arasında sayısız siyasetçi, oyuncu, müzisyen, bilim insanı bulunurken Siyonist lobi bağları da deşifre oldu. Suç zincirine dahil olan ABD Başkanlarından İsrailli siyasetçilere kadar önde gelen birçok ismin ifşasının ardından bu kirli ağın bağlantıları merak konusu oldu. İşte madde madde Epstein davasının gerçekleri…

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Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?

Jeffrey Epstein davası, yüzyılın en büyük, kirli ağlarından birini de gün yüzüne çıkardı. ABD'li sapık milyarder Epstein'ın kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına yıllar boyu dahil olan isimler, açıklanan belgelerle ifşa oldu. Servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın 90'lı yıllarda temelini attığı uluslararası fuhuş, pedofili ve insan ticareti ağı, kan donduran detaylarla gündeme oturdu.

Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?

ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Ehud Barak'a, moda dünyasının önde gelen isimleri Jean-Luc Brunel'den bilim insanı Stephen Hawking'e, Hollywood yıldızları ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nden İsrail Gizli Servisi Mossad'a kadar uzanan skandalda neler yaşandı?

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Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?

HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI

Sapık milyarder Jeffrey Epstein, 1953'de New York'ta Yahudi bir ailede dünyaya geldi. Manhattan'da bulunan Özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik öğretmenliği yapan Epstein çok geçmeden buradan kovulsa da nüfuzlu ailelerle öğrencileri üzerinden bağlantı kurmayı başardı.

Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?

Siyonist sermayeyi arkasına alan Epstein, kurduğu finansal danışmanlık şirketiyle birkaç sene içinde büyük bir servetin sahibi oldu. Çok zengin ve etkili bir iş insanına dönüşen Epstein, kendi adına kurduğu vakıflar aracılığıyla birçok üniversite, araştırma merkezi ve hayır kurumuna bağışlar yaptı.

Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?

SİYONİST LOBİYLE İLK TEMAS

ABD'li milyarder, İngiliz sosyetesine girmeyi başardığında pedofili ve fuhuş zincirini de oluşturmaya başladı. İngiltere'nin medya ve yayıncılık devlerinden olan, MOSSAD ajanı olduğu ifşa olan Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell'le sevgili olan Epstein, bu sayede İngiliz Kraliyet Ailesi'yle de yakın ilişkiler kurdu.

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