Madde madde Jeffrey Epstein skandalı: İşte kan donduran pedofili ağının perde arkası! MOSSAD bağlantısı nasıl deşifre oldu?

Siyonist sermayeyi arkasına alan Epstein, kurduğu finansal danışmanlık şirketiyle birkaç sene içinde büyük bir servetin sahibi oldu. Çok zengin ve etkili bir iş insanına dönüşen Epstein, kendi adına kurduğu vakıflar aracılığıyla birçok üniversite, araştırma merkezi ve hayır kurumuna bağışlar yaptı.