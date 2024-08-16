Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkının mücadelesini anlatan Mahmud Abbas, "Soykırımın asıl amacı Filistin'i yok etmektir. Bunlara rağmen dik durmaya devam edeceğiz. Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet olamaz, Gazze'siz Filistin devleti olamaz. İlk kıblemiz Kudüs'ten ödün vermemiz mümkün değildir. Filistin toprağının bir taşını gözden çıkaran bizden değildir. Kudüs kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.