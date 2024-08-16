Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
10:01
Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazze için düzenlenen özel oturuma katıldı. Gazze halkının Siyonist İsrail'e yönelik verdiği mücadeleyi kürsüden dünyaya haykırdı. Gazze halkının uluslararası adaletten yoksun olarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirten Mahmud Abbas, "Allah'ın bir gün bu milli mücadelemizi zafer ve özgürlükle taçlandıracağına ve uzun zamandan beri devam eden bu belanın son bulacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı. Önce Gazze'ye ardından Kudüs'e gideceğini söyleyen Abbas'ın tarihi sözleri dünya basınında da geniş yer aldı.