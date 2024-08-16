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Haberler Galeri Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:01

Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazze için düzenlenen özel oturuma katıldı. Gazze halkının Siyonist İsrail'e yönelik verdiği mücadeleyi kürsüden dünyaya haykırdı. Gazze halkının uluslararası adaletten yoksun olarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirten Mahmud Abbas, "Allah'ın bir gün bu milli mücadelemizi zafer ve özgürlükle taçlandıracağına ve uzun zamandan beri devam eden bu belanın son bulacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı. Önce Gazze'ye ardından Kudüs'e gideceğini söyleyen Abbas'ın tarihi sözleri dünya basınında da geniş yer aldı.

Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Gazze için düzenlenen özel oturuma katıldı.

Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkının mücadelesini anlatan Mahmud Abbas, "Soykırımın asıl amacı Filistin'i yok etmektir. Bunlara rağmen dik durmaya devam edeceğiz. Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet olamaz, Gazze'siz Filistin devleti olamaz. İlk kıblemiz Kudüs'ten ödün vermemiz mümkün değildir. Filistin toprağının bir taşını gözden çıkaran bizden değildir. Kudüs kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

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Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

"GAZZE'YE GİDECEĞİZ"

"Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldık. Bedeli hayatımda olsa gideceğim. Hayatımız Gazze'deki bir çocuğun hayatından değerli değil" diyen Mahmud Abbas'ın tarihi mesajları dünya basınında da geniş yer aldı.

Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

"MÜSLÜMAN LİDERLERİ KENDİSİNE KATILMAYA ÇAĞIRDI"

ABD'nin önde gelen yayın organlarından olan The Washington Post gazetesi, Filistin lideri Abbas'ın Meclis konuşmasını manşetlere taşıdı. Abbas'ın Gazze'ye gideceği mesajını paylaşan gazete "Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdığını söyledi" manşetiyle gündeme taşıdı. Haberde, "İsrail-Hamas savaşının şiddetlendiği bir dönemde Gazze'ye gitme sözü verdi" ayrıntısı yer aldı.

Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

TÜRKİYE VE FİLİSTİN BAYRAKLARI YANYANA

Fransız gazetesi Le Monde, Mahmud Abbas'ın "Gazze ve Kudüs'e gideceğim" sözlerini manşete taşıdı. Haberde, birçok milletvekili ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş beyaz bir atkı taktığını yazdı.

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