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Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:29

Malezya’da timsah faciası: Kalıntılar mide bulandırdı

Malezya'da, ihbar üzerine iki dev timsah yakalandı. Timsahın midesinden çıkanlar kan dondurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Malezya’da timsah faciası: Kalıntılar mide bulandırdı

Malezya'da gerçekleşen bir timsah saldırısı ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. Cecelia Julan Intik, 25 Eylül'de Sungai Tatau Nehri'nde yüzerken timsah saldırısına uğramıştı. Olayın ardından, Malezya'daki Sarawak Ormancılık Şirketi uzmanları iki devasa sürüngeni yakalayıp midelerini temizledi.

Malezya’da timsah faciası: Kalıntılar mide bulandırdı

O KADAR AĞIRLARDI Kİ…

Dev timsahlar sırasıyla yaklaşık 5 metre uzunluğundaydı. O kadar ağırlardı ki arama ekipleri onları kıyıya çıkarmak için bir römorkör ve vinç kullanmak zorunda kaldı.

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Malezya’da timsah faciası: Kalıntılar mide bulandırdı

AİLESİ ŞAHİT OLDU

Cecilia'nın ailesi, polise, kızlarının Sungai Tatau nehrinde oynarken güçlü bir yırtıcı tarafından aşağı sürüklendiğini aktardı.

Malezya’da timsah faciası: Kalıntılar mide bulandırdı

Küçük çocuğun dehşete düşen kız kardeşi ve büyükbabası, Cecelia'nın suyun altına çekildiğine tanık oldu ancak timsah saldırısını durdurmak için ellerinden hiçbir şey gelmedi.

Malezya’da timsah faciası: Kalıntılar mide bulandırdı

KORKUNÇ KALINTILAR

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yaban hayatı uzmanları 27 Eylül'de yakalanan timsahların içini temizledi. Timsahlardan birinde Cecilia'ya ait olduğu düşünülen korkunç kalıntılar çıktı.

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