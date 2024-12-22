Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!

SİYONİST ASKERLER KATLİAM İÇİN BAĞIŞ TOPLADI

Bir reklamlardan birinde, 551. Komando Tugayı'nın "baş makineli tüfekçisi" olarak tanımlanan Kobi adlı bir askerin, yıkılmış bir caminin önünde gece görüş gözlüğü talebinde bulunduğu görülüyordu.

Bu yılın başlarında araştırma kuruluşu Bellingcat , Gazze'de konut blokları ve camilerin de dahil olduğu yerleri yıkan 551. Komando Tugayı'nı tespit etti. Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü, bu yıkımları insanlığa karşı potansiyel suçlar olarak tanımladı.