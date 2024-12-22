Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
14:58
Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!
İsrail'in Gazze'deki soykırımı Batı tarafından destek görmeye devam ediyor. Siyonistlerin katliamına ses çıkarmayan ve bu konuda iki yüzlü davranan medya kuruluşlarına bir yenisi eklendi. Meta'nın daha önce Filistinli haber kuruluşlarına sansür uyguladığı gözler önüne serilmişti. Bu kez de şirketin savaş suçu işleyen İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı. Yayınlanan reklamlarda sivillere yönelik saldırı mesajları verildi.