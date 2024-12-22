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Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:58

Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!

İsrail'in Gazze'deki soykırımı Batı tarafından destek görmeye devam ediyor. Siyonistlerin katliamına ses çıkarmayan ve bu konuda iki yüzlü davranan medya kuruluşlarına bir yenisi eklendi. Meta'nın daha önce Filistinli haber kuruluşlarına sansür uyguladığı gözler önüne serilmişti. Bu kez de şirketin savaş suçu işleyen İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı. Yayınlanan reklamlarda sivillere yönelik saldırı mesajları verildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!

Batılı medya kuruluşlarının İsrail'in katliamına destek verdiği daha önce birçok kez dile getirildi. Buna Facebook, Instagram ve WhastApp'ın sahibi sosyal medya devi Meta şirketi de dahil. Meta, savaş suçlarıyla suçlanan İsrail ordusu askerleri için bağış toplayan kurumların ve Gazze'ye Yahudi yerleşimi yapılmasını teşvik eden milletvekillerinin ücretli reklamlarını yayınladığı gün yüzüne çıktı.

Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!

SAVAŞ SUÇLUSU İSRAİL ORDUSU İÇİN REKLAM YAYINLADILAR

ABD merkezli kampanya örgütü Eko, gelişmiş termal insansız hava araçları (İHA), saldırı tüfeği nişangahları, zırhlar, gece görüş gözlükleri ve kasklar da dahil olmak üzere İsrail ordusuna ait ekipmanlar için fon toplamayı amaçlayan Avrupa ve ABD'yi hedefleyen 98 Facebook reklamı tespit etti.

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Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!

SİYONİST ASKERLER KATLİAM İÇİN BAĞIŞ TOPLADI

Bir reklamlardan birinde, 551. Komando Tugayı'nın "baş makineli tüfekçisi" olarak tanımlanan Kobi adlı bir askerin, yıkılmış bir caminin önünde gece görüş gözlüğü talebinde bulunduğu görülüyordu.

Bu yılın başlarında araştırma kuruluşu Bellingcat , Gazze'de konut blokları ve camilerin de dahil olduğu yerleri yıkan 551. Komando Tugayı'nı tespit etti. Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü, bu yıkımları insanlığa karşı potansiyel suçlar olarak tanımladı.

Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!

Miami merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tsedaka Centre'ın bir diğer reklamında bağış isteyen bir İsrailli kaptan yer alıyordu. Reklam, zırh plakaları, taktik kasklar, yelekler, saldırı tüfeği lazerleri ve gelişmiş İHA'lar satın almak için bir kampanya düzenleyen Chesed Fund'a bağlantı veriyor.

Eko'nun raporunda, bu reklamların kar amacı gütmeyen kuruluşları düzenleyen AB ve ABD yasalarını ihlal edebileceğini vurguladı.

Meta savaş suçunu destekliyor: Facebook’un İsrailli askerler için bağış topladığı ortaya çıktı!

"META İSRAİL AŞIRI SAĞININ SESİ HALİNE GELDİ"

Eko aktivisti Maen Hammad, İsrail'in Ekim 2023'ten sonra Gazze'ye saldırmasıyla birlikte Meta'nın İsrail aşırı sağının sesi haline geldiğini bildirdi.

Hammad, Middle East Eye'a (MEE) yaptığı açıklamada, "Meta, İsrail aşırı sağının megafonu haline geldi. Onların çağrılarını yükseltiyor ve soykırımcı politikalarını destekleyen reklamlardan kar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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