Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı

"SAF DEĞİLİM"

Miçotakis "Ben sınır komşusu olduğumuz ve coğrafyanın yan yana olmamızı istediği ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerinden yanayım. Ama saf değilim. 'Sakin sulara' inanıyorum çünkü onların aynı zamanda özgür sular olması için çalışıyorum. İşte bu sebeple ülkemiz aynı zamanda yurt dışında da güçlü ittifaklar kuruyor. Sınırlarımızı korumak için her zamankinden daha fazla ulusal savunmamızı ve Silahlı Kuvvetleri'mizi güçlendiriyoruz. Başka bir deyişle, Yunanistan'ı giderek daha da güçlendiren bir politika izliyoruz."