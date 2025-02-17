Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:51
Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı
Yunan basınında Atina hükümetinin, Türkiye'ye Meteor füzelerinin satışının engellenmesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a baskı yaptığına dair haberler çıkmıştı. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, Ankara karşıtı lobi faaliyetlerine rağmen Paris'ten red cevabı aldığı bildirilmişti. Yakın zamanda konu üzerine röportaj veren Yunan lider, Türkiye hakkındaki sorulara net yanıtlar vermedi ancak "saf değilim" diyerek endişesini gizleyemedi.