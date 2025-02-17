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Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:51

Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı

Yunan basınında Atina hükümetinin, Türkiye'ye Meteor füzelerinin satışının engellenmesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a baskı yaptığına dair haberler çıkmıştı. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, Ankara karşıtı lobi faaliyetlerine rağmen Paris'ten red cevabı aldığı bildirilmişti. Yakın zamanda konu üzerine röportaj veren Yunan lider, Türkiye hakkındaki sorulara net yanıtlar vermedi ancak "saf değilim" diyerek endişesini gizleyemedi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kathimerini gazetesi ile kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi. Çeşitli konular hakkında konuşan Miçotakis, özellikle Türkiye'ye yönelik politikalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı

MACRON'LA YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARI SORULDU

Röportajı yapan kişinin Türkiye hakkında ilk sorusu "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın zamanda yaptığınız toplantıya biraz geri dönelim. Ona Meteor füzeleri (Türkiye'ye satılması planlanan) hakkında ne söylediniz?" oldu.

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Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı

"ÖZEL OLARAK KALMASI DAHA İYİ OLUR"

Ancak Miçotakis soruyu cevaplamaktan kaçınıyor ve görüşmenin özel olduğunu bildiriyor. Miçotakis, "Bu görüşmelerin özel olarak kalması daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı

MİÇOTAKİS NET CEVAPLAR VERMEKTEN KAÇINDI

Bir diğer soru ise "Yunan-Türk ilişkilerine dönelim. Son zamanlarda Ankara ile ilişkilerin kötüleştiği görülüyor. Bugün neredeyiz?" oldu.

Miçotakis bu soruya da net bir cevap vermedi.

Miçotakis’in ‘saf değilim’ sözü Türkiye korkusu mu? Sorulara yanıt vermekten kaçındı

"SAF DEĞİLİM"

Miçotakis "Ben sınır komşusu olduğumuz ve coğrafyanın yan yana olmamızı istediği ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerinden yanayım. Ama saf değilim. 'Sakin sulara' inanıyorum çünkü onların aynı zamanda özgür sular olması için çalışıyorum. İşte bu sebeple ülkemiz aynı zamanda yurt dışında da güçlü ittifaklar kuruyor. Sınırlarımızı korumak için her zamankinden daha fazla ulusal savunmamızı ve Silahlı Kuvvetleri'mizi güçlendiriyoruz. Başka bir deyişle, Yunanistan'ı giderek daha da güçlendiren bir politika izliyoruz."

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