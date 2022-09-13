Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! ’Gece geleceklerini söyleyenler...’

Yunanistan provokasyonlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk F-163larının taciz edilmesi ile tansiyon iyice yükselirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine bir skandala imza attı. Türkiye'yi şikayet etmek için Fransa'nın yolunu tutan Miçotakis, skandal sözlere imza attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrın ise adeta Yunanistan'a kalkan oldu.