Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
09:20
Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile artan gerilim, Türk jetlerinin S-300 ile taciz edilmesi le tırmanmıştı. İki ülke arasında tansiyon giderek artarken Yunanistan yine Türkiye'yi şikayet etme yolunu seçti. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşen Miçotakis skandal sözlere imza atarken Macron Yunaistan'a destek oldu...