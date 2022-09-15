Giriş Tarihi: 15.09.2022 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
15:05
Miçotakis'ten skandal sözler: Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile artan gerilim, Türk jetlerinin S-300 ile taciz edilmesi ile tırmanmıştı. Bölgede artan gerilime Türkiye'den sert tepkiler gelirken Miçotakis ise skandal söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin Lozan Anlaştması'nı ihlal ettiğini iddia etti.