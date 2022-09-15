Miçotakis’ten skandal sözler: Türkiye’nin Lozan’ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...

TÜRKİYE'NİN LOZAN'I İHLAL ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Miçotakis, Lozan Antlaşması'nın bir asırdan beri geçerli olduğu ve revize edilemeyeceğini dile getirdi. İstanbul için Constantinople ifadesini kullanarak "Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp atarak ihlal etmesine rağmen, Lozan Antlaşması, komşularımızla olan ilişkileri yönetmeyi sağladı." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini dile getirdi.