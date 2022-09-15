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Haberler Galeri Miçotakis'ten skandal sözler: Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...
Giriş Tarihi: 15.09.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 15:05

Miçotakis'ten skandal sözler: Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile artan gerilim, Türk jetlerinin S-300 ile taciz edilmesi ile tırmanmıştı. Bölgede artan gerilime Türkiye'den sert tepkiler gelirken Miçotakis ise skandal söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin Lozan Anlaştması'nı ihlal ettiğini iddia etti.

Miçotakis’ten skandal sözler: Türkiye’nin Lozan’ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...

Yunanistan provokasyonlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk F-16'larının taciz edilmesi ile tansiyon iyice yükselirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine bir skandala imza attı. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferini 'Küçük Asya Felaketi' olarak değerlendiren Yunanistan'da "Küçük Asya" etkinliğinin açılışında konuşan Miçotakis, skandal açıklamalarda bulundu.

Miçotakis’ten skandal sözler: Türkiye’nin Lozan’ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...

TÜRKİYE'NİN LOZAN'I İHLAL ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Miçotakis, Lozan Antlaşması'nın bir asırdan beri geçerli olduğu ve revize edilemeyeceğini dile getirdi. İstanbul için Constantinople ifadesini kullanarak "Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp atarak ihlal etmesine rağmen, Lozan Antlaşması, komşularımızla olan ilişkileri yönetmeyi sağladı." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini dile getirdi.

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Miçotakis’ten skandal sözler: Türkiye’nin Lozan’ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...

YİNE MÜTTEFİK YARIŞTIRDI

Diyalog kanallarını defalarca tıkadığı bilinen ve Türkiye'yi şikayet etme yolunu seçen Miçotakis, diplomasiden yana olduklarını belirtti. Öte yandan Yunan ordusunun caydırıcı gücü olduğunu belirtti. Yunanistan'ın müttefiklerinin varlığına dikkat çekti.

Miçotakis’ten skandal sözler: Türkiye’nin Lozan’ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...

Miçotakis Fransa ziyareti sırasında Türkiye'yi yine şikayet etmişti. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia ederek, "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda." diye konuşmuştu.

Miçotakis’ten skandal sözler: Türkiye’nin Lozan’ı ihlal ettiğini söyledi ve ekledi...

Miçotakis'in bu sözlerine; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" dedi.

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