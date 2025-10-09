Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Gazze ateşkesi yürürlüğe girdi: Tarihi anlaşmaya Mısır’da varıldı

İsrail ve Hamas heyetleri arasındaki müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

İSRAİL ANLAŞMAYI GÜVENLİK KABİNESİ'NDE ONAYLAYACAK

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 17.00'da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.