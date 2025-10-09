Gazze ateşkesi yürürlüğe girdi: Tarihi anlaşmaya Mısır’da varıldı

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.