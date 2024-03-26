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Giriş Tarihi: 26.03.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 18:49

Moskova'daki terör saldırısı sonrası flaş açıklama! Rusya 3 ülkeyi sorumlu tuttu

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yankıları sürüyor. Kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlense de Rusya, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov çemberi genişleterek terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürdü.

Moskova’daki terör saldırısı sonrası flaş açıklama! Rusya 3 ülkeyi sorumlu tuttu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Başsavcılığının genişletilmiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova’daki terör saldırısı sonrası flaş açıklama! Rusya 3 ülkeyi sorumlu tuttu

Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullandı.

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Moskova’daki terör saldırısı sonrası flaş açıklama! Rusya 3 ülkeyi sorumlu tuttu

Moskova'daki terör saldırısını yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, bu şahısların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların "kahraman" gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, terör saldırısının azmettiricisinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Moskova’daki terör saldırısı sonrası flaş açıklama! Rusya 3 ülkeyi sorumlu tuttu

Ukrayna'nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, "Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu." dedi.

Moskova’daki terör saldırısı sonrası flaş açıklama! Rusya 3 ülkeyi sorumlu tuttu

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna'nın ayrıca Orta Doğu'da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya'ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

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