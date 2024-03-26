Giriş Tarihi: 26.03.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
18:49
Moskova'daki terör saldırısı sonrası flaş açıklama! Rusya 3 ülkeyi sorumlu tuttu
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yankıları sürüyor. Kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlense de Rusya, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov çemberi genişleterek terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürdü.