Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı

MİT HER AŞAMAYI YÖNETTİ

Süreç ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle başladı. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında işbirliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu.

Türkiye'nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Başkan Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.