Giriş Tarihi: 03.08.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
06:28
Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı
7 ülkede cezaevlerinde bulunan 26 kişinin Rusya, ABD ve Almanya arasında MİT'in yürüttüğü müzakerelerle Ankara'da takas edilmesi dünyada büyük ses getirdi 3 ülkenin Türkiye'den yardım istemesiyle Erdoğan'ın onayı alınarak başlatılan operasyon dünya medyası tarafından 'sıradışı' olarak yorumlandı. Haberlerde 'Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı' denildi.