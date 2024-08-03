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Giriş Tarihi: 03.08.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 06:28

Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı

7 ülkede cezaevlerinde bulunan 26 kişinin Rusya, ABD ve Almanya arasında MİT'in yürüttüğü müzakerelerle Ankara'da takas edilmesi dünyada büyük ses getirdi 3 ülkenin Türkiye'den yardım istemesiyle Erdoğan'ın onayı alınarak başlatılan operasyon dünya medyası tarafından 'sıradışı' olarak yorumlandı. Haberlerde 'Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı' denildi.

DIŞ HABERLER
Halit TURAN
Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whela, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.

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Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı

Operasyon dünya basınında geniş yer bulurken birçok haberde Türkiye'nin oynadığı role dikkat çekildi. BBC'nin haberinde operasyonun "modern tarihin en büyük tutuklu takaslarından biri olduğu" değerlendirmesine yer verilerek "sıradışı" nitelemesi yapıldı.

New York Times tarihi takasın Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana Moskova ile Batı arasında önemli bir arabulucu haline gelen Türkiye'de yapıldığını yazdı ve çok ülkeli takasın Türk topraklarında gerçekleşmesinin Türkiye'nin dünya sahnesinde kilit bir aktör olduğunu göstermesine olanak sağladığını belirtti.

Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı

MİT HER AŞAMAYI YÖNETTİ

Süreç ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle başladı. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında işbirliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu.

Türkiye'nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Başkan Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.

Müthiş takas operasyonu dünyaya parmak ısırttı: Türkiye yeni bir diplomatik başarıya imza attı

MİT'in üst düzey yetkilileri taraflar ile sık sık bir araya geldi. Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaptı. Tarafların, takasa ilişkin çekince, anlaşmazlık ve talepleri de yine MİT'in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı.

Takas operasyonunun her adımı MİT'in kontrolünde ilerledi. 1 Ağustos Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi. 16.05'te Slovenya'dan gelen ilk uçak indi. Daha sonra Norveç, Rusya, Almanya ve ABD'den gelen uçaklar iniş yaptı.

MİT'in gözetiminde tarafların "karşılıklı teyit" işlemleri ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova'ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington'a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı.

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