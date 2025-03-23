Giriş Tarihi: 23.03.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
11:00
Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir
İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkesi bozarak katliama yeniden başlamıştı. Bölgeyi kan gölüne çeviren Tel Aviv, bununla da yetinmeyerek Suriye ve Lübnan'a da saldırı başlattı. Siyonistlerin hava harekatlarında üst düzey bir Hamas yetkilisi ve eşi namaz kılarken hayatını kaybetti. Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, Başbakan Netanyahu'yu ağır eleştirilere tuttu ve Hamas'ın Gazze'de bazı şartlar altında kalabileceğini bildirdi.