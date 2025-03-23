Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir
Giriş Tarihi: 23.03.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:00

Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir

İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkesi bozarak katliama yeniden başlamıştı. Bölgeyi kan gölüne çeviren Tel Aviv, bununla da yetinmeyerek Suriye ve Lübnan'a da saldırı başlattı. Siyonistlerin hava harekatlarında üst düzey bir Hamas yetkilisi ve eşi namaz kılarken hayatını kaybetti. Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, Başbakan Netanyahu'yu ağır eleştirilere tuttu ve Hamas'ın Gazze'de bazı şartlar altında kalabileceğini bildirdi.

AJANSLAR
Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir

İsrail, Gazze'de ateşkesi bozduktan sonra bu kez de Lübnan'da saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusu Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi.

Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir

İSRAİL DURMAKSIZIN HER YERE SALDIRIYOR

İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, son 2 günde Gazze, Suriye ve Lübnan'da 200'den fazla hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir

Ateşkesi bozan İsrail'in, dün sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir

ÜST DÜZEY HAMAS YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin de İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Namaz kılarken katledildiler! ABD Netanyahu’nun politikalarını sorgulamaya başladı: Hamas Gazze’de kalabilir

NAMAZ SIRASINDA KATLEDİLDİLER

Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.