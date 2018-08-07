Türkiye'nin en iyi haber sitesi

uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Giriş Tarihi: 07.08.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 10:10
  • 1
  • 41
uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
  • 2
  • 41
uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

ABD'nin eyaleti, geçen hafta kuzey bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 41
uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Diğer yandan ise yangının büyüklüğünü göstermek adına uzaydan çekilen görüntüleri dünyayla paylaştı.

  • 4
  • 41
uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açtı.

  • 5
  • 41
uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Hürriyet'in haberine göre; Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 43 dereceye kadar çıkmasının beklendiği eyalette 16 farklı bölgede etkili olan yangınların daha fazla büyümesinden endişe duyuluyor.

  • 6
  • 41
uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor.

  • 7
  • 41
uzaydan görüntüledi, eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7'ye yükseldi.

BİZE ULAŞIN