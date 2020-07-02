NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) yeni keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılışı için hazırlıklarına devam ediyor. Perseverance daha önce 17 Temmuz'da uzaya fırlatılacaktı, fakat fırlatış bir takım sorunlardan dolayı en başta 20 Temmuz tarihine, daha sonra ise 30 Temmuz ve daha sonrasına ertelendi. NASA bununla birlikte diğer keşif araçları ve uydulardan gelen görüntüleri, bilgileri de paylaşmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 02.07.2020
15:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
15:45
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