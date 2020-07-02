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'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

(Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi) yeni keşif aracı 'ın uzaya fırlatılışı için hazırlıklarına devam ediyor. Perseverance daha önce 17 Temmuz'da uzaya fırlatılacaktı, fakat fırlatış bir takım sorunlardan dolayı en başta 20 Temmuz tarihine, daha sonra ise 30 Temmuz ve daha sonrasına ertelendi. NASA bununla birlikte diğer keşif araçları ve uydulardan gelen görüntüleri, bilgileri de paylaşmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:45
NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

tarafından çekilen bu görüntüler Dünya'nın gizemli komşusu olan kızıl gezegenin çarpıcı fotoğraflarını gözler önüne seriyor.

NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

Görüntüye dikkatle bakıldığında neredeyse mavi bir nokta olarak gözüken Curiosity, 'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre fotoğrafın çekildiği sırada Gale krateri etrafında, Aolis Mons isimli dağın kenarında duruyor.

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NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

Uzun yıllardır çekilmeye çalışılan bu karelerden yukarıda gördüğünüz kısmında Mars ekvatorunun yakınındaki Meridiani Planum bölgesinde yer alan turuncu ve mavi renkte basamaklı tortul kayaları görebilirsiniz.

NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

Mars yüzeyindeki bir 'kum şeytanı'... 2006 yılından bu yana Mars çevresinde yörüngede olan 'nın Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından çekilen bu görüntü gerçekten de çarpıcı... Ama asıl ilginç görüntü bir sonraki karede...

NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

Koronavirüsle birlikte uydudan gelen son görüntüler, İtalya'daki inanılmaz değişimi gözler önüne serdi. aylar önce çekilen bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde...

NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

Bu görüntü Şubat ayında çekildi; Ocak ayının ardından bu görüntülerde de çok büyük değişiklik yok; ancak kırmızı bölgenin ufak da olsa azaldığı dikkatlerden kaçmıyor.

NASA'nın paylaştığı görüntüler şaşkına çevirdi!

Mart ayında salgının ülkeyi vurmasıyla birlikte ise kırmızı bölge iyiden iyiye azaldı. Benzer bir durum Çin'de de yaşandı. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkenin uydu görüntüsü ise 'dan geldi.

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