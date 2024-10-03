Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

Lübnan resmi haber ajansı NNA da Dahiye bölgesi başta olmak üzere Beyrut'a 17 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı. Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği, bölgedeki bina ve park halindeki araçlarda ağır hasar oluştuğu ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.