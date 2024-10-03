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Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:49

Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

Son dakika haberleri: İsrail Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresini yakıp yıkmaya devam eden İsrail ordusu, İran'la da çatışma halinde. Bölgede kayıplar artarken gece boyunca vurulan Beyrut'ta can kayıpları arttı. Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Nasrallah suikastının arka planına ilişkin önemli bir detay öne çıktı. İşte Orta Doğu kaosunda yeni gelişmeler…

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Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

Son dakika haberleri: Gazze işgalinin ardından Lübnan, İran ve Suriye ile de sıcak çatışmaya giren Siyonist İsrail, Orta Doğu'da işgal sınırlarını genişletiyor. Lübnan'da kara harekatını başlatan İsrail, Beyrut'u gece boyunca vurdu. İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırıda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

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Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

Lübnan resmi haber ajansı NNA da Dahiye bölgesi başta olmak üzere Beyrut'a 17 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı. Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği, bölgedeki bina ve park halindeki araçlarda ağır hasar oluştuğu ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.

Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

SURİYE ATEŞ ALTINDA

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Akdeniz tarafından saat 04.00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesinde birden fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

Saldırılar sonucunda güçlü patlamalar meydana gelirken, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye çalıştığı kaydedildi. Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.

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