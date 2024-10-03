Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
10:49
Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!
Son dakika haberleri: İsrail Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresini yakıp yıkmaya devam eden İsrail ordusu, İran'la da çatışma halinde. Bölgede kayıplar artarken gece boyunca vurulan Beyrut'ta can kayıpları arttı. Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Nasrallah suikastının arka planına ilişkin önemli bir detay öne çıktı. İşte Orta Doğu kaosunda yeni gelişmeler…