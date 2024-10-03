Lübnan Dışişleri Bakanı: "Nasrallah ateşkesi kabul etmişti"
Lübnana Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama "Nasrallah ateşkesi kabul etmişti" Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail güçlerinin hava saldırısında ölen Hizbullah Lideri Nasrallah'ın ateşkesi kabul ettiğini fakat Netenyahu'nun ateşkesi bozarak hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
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