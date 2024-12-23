Netanyahu açıkladı: Gazze’de ateşkes mi geliyor!

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini aktararak, anlaşmanın ne zaman son şeklini alacağına ilişkin net bir tarih veremeyeceğinin altını çizdi. "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz." diyen Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.