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Giriş Tarihi: 23.12.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:41

Netanyahu açıkladı: Gazze’de ateşkes mi geliyor!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

AA
Netanyahu açıkladı: Gazze’de ateşkes mi geliyor!

İsrail Başbakan'ı Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu açıkladı: Gazze’de ateşkes mi geliyor!

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini aktararak, anlaşmanın ne zaman son şeklini alacağına ilişkin net bir tarih veremeyeceğinin altını çizdi. "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz." diyen Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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Netanyahu açıkladı: Gazze’de ateşkes mi geliyor!

İsrail ordusunun "Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini" öne süren Netanyahu, İsrail'in şu an İran "tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Netanyahu açıkladı: Gazze’de ateşkes mi geliyor!

Netanyahu, "İran'ın kentlerimizi ve vatanımızı tehdit edebilecek nükleer silahlar ve benzeri silahlar elde etmesini engelleme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Netanyahu açıkladı: Gazze’de ateşkes mi geliyor!

Yemen'den İsrail'i balistik füzelerle hedef alan İran destekli Husiler'e ilişkin Netanyahu, Yemen'e dün düzenledikleri saldırının "ilk olmadığını ve son olmayacağını" vurguladı.

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