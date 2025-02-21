Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
14:15
Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinde varılan ateşkes anlaşmasının yeni aşamasının Cumartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Anlaşma çerçevesinde dün yaşanan gelişmede Hamas, Hamas, İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti. Konuyla ilgili İsrail'den gelen yeni açıklama, Netanyahu'nun ateşkese darbe vurmaya çalıştığı iddialarını kuvvetlendirdi.