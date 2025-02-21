Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:15

Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinde varılan ateşkes anlaşmasının yeni aşamasının Cumartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Anlaşma çerçevesinde dün yaşanan gelişmede Hamas, Hamas, İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti. Konuyla ilgili İsrail'den gelen yeni açıklama, Netanyahu'nun ateşkese darbe vurmaya çalıştığı iddialarını kuvvetlendirdi.

AJANSLAR
Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!

Son dakika haberleri: Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Uluslararası Kızılhaç'a verilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail tarafından teslim alınmıştı.

Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." İfadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığını öne sürdü. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün teslim edildiği duyurulan 4 cenaze arasında Shiri Bibas'ın cenazesinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka bir esir ile eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!

Ariel ve Kfir Bibas'ın kimliklerinin teşhis edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas'ın, Shiri'yi tüm esirlerimizle birlikte evine iade etmesini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!

NETANYAHU MESAJ YAYINLADI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığı yönündeki iddialara ilişkin görüntülü mesaj yayımladı. Teslim edilen cenazenin Bibas'a ait olmadığını savunan Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esir yerine Gazzeli bir kadının cenazesini gönderdiğini ileri sürdü.

SON DAKİKA