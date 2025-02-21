Netanyahu ateşkese darbe vurmak için harekete geçti: Esir takasında yeni iddia!

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığını öne sürdü. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün teslim edildiği duyurulan 4 cenaze arasında Shiri Bibas'ın cenazesinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka bir esir ile eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset." ifadeleri kullanıldı.